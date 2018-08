Video/ Chelsea Manchester City (0-2): highlights e gol della partita (Finale FA Community Shield)

Video Chelsea Manchester City (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, finale della FA Community Shield. Primo successo dei citizens con doppietta di Aguero.

Video Chelsea Manchester City (LaPresse)

Il Manchester City piega 2-0 il Chelsea a Wembley e conquista il quinto Community Shield della sua storia. Decide la doppietta del Kun Aguero. Non inizia dunque bene, l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues: partita totalmente dominata dagli uomini di Guardiola. Ai nastri di partenza della Premier League, resta il City la squadra da battere.

SINTESI PRIMO TEMPO

Manchester City in campo con il 4-3-3. Tra i pali Bravo, in difesa Walker, Stones, Laporte e Mendy. In mediana Foden, Fernandinho e Bernardo Silva mentre in attacco troviamo Mahrez, Aguero e Sané. Stesso modulo scelto da Sarri. In porta Caballero, linea difensiva composta da Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger e Marcos Alonso. A centrocampo Barkley, Jorginho e Fàbregas, in zona offensiva Hudson-Odoi, Morata e Pedro. City subito pericoloso. Gran galoppata sulla sinistra di Mendy, che fa tutto il campo palla al piede. Poi scarico centrale per Bernardo Silva, che appoggia a Mahrez: tiro a rientrare dell'ex Leicester verso il secondo palo, ribattuto da David Luiz. Ci prova anche Sanè. Sassata da fuori dell'esterno offensivo tedesco, che non trova di un soffio il palo lungo della porta difesa da Caballero. Grande avvio del City. Fantastica giocata sull'asse Sané-Bernardo Silva, con il portoghese che entra in area dalla sinistra ed esegue un cross forte e teso in area: il pallone attraversa tutta l'area piccola senza subire deviazioni. Il Chelsea prova a rispondere. Imbucata di Azpilicueta a premiare il movimento in avanti di Morata: la posizione dell'ex attaccante di Juventus e Real Madrid, però, è chiaramente irregolare. Il risultato si sblocca al 13esimo. Tiro ad incrociare di Aguero, a pochi passi dalla porta difesa da Caballero: il pallone passa tra le gambe di un difensore avversario e termina in rete. Un tiro violento e preciso del numero dieci dei Citizens. Prova immediatamente a rispondere il Chelsea, con il cross dalla destra di Azpilicueta alla ricerca di una punta in area di rigore: Walker fa buona guardia ed anticipa Pedro. Al 18esimo, altro tiro violento da fuori di Aguero, che prova a sorprendere dalla distanza Caballero: l'estremo difensore argentino, però, è reattivo ed inchioda a terra la sfera. Lento e macchinoso il Chelsea, che non riesce proprio a rendersi pericoloso dalle parti di Claudio Bravo. Perplesso Sarri a bordocampo, sguardo piuttosto nervoso nei confronti dei suoi. Anche David Luiz, leader difensivo del Chelsea, striglia i propri compagni. Ecco Morata al 25esimo. Tiro improvviso dello spagnolo, con una conclusione a giro verso il secondo palo: sfera che termina alta sopra la traversa della porta difesa da Bravo. Alla mezzora ci prova Hudson-Odoi con un tiro a giro dal limite dell'area di rigore, ma la sfera termina fuori di molto. Altro buono spunto del numero venti del Chelsea, che si porta al limite dell'area di rigore e calcia con potenza: Bravo, in due tempi, fa sua la sfera. Blues in pressione. Marcos Alonso porta palla sulla sinistra, si accentra e cade dopo un contatto di gioco: per Moss è tutto regolare. Chelsea vicino al pari al 38esimo. Dopo un'altra splendida giocata di Hudson-Odoi, Marcos Alonso prova a sorprendere Bravo con un tiro-cross verso il secondo palo: il pallone s'impenna, ma viene bloccato con non pochi problemi dal cileno. Nel finale ci prova il City. Numero di Mahrez, che manda a vuoto David Luiz e calcia in porta: tiro debole e di facile lettura per Caballero, che blocca senza grandi problemi. Non approva la giocata Guardiola.

SINTESI SECONDO TEMPO

Durante l'intervallo i due tecnici non effettuano sostituzioni. Ci prova subito il Chelsea. Pedro punta l'uomo, lo dribbla e mette un buon pallone al centro dall'out di destra: nessun problema, però, per la retroguardia del City. Immediato capovolgimento di fronte, con Aguero che s'invola verso la porta difesa da Caballero: il suo tiro ad incrociare sul secondo palo, però, termina fuori. Al 51esimo il Manchester City va vicinissimo al raddoppio. Ennesimo buco difensivo del Chelsea, con Aguero che si ritrova a tu per tu con Caballero: l'argentino dribbla il portiere connazionale, ma poi spedisce la sfera sull'esterno della rete. Ci prova Foden. Bella giocata del centrocampista del Manchester City, che si libera e va al tiro dal limite dell'area di rigore: Caballero, in tuffo, agguanta la sfera. Prima galoppata intanto sulla destra di Azpilicueta, che riesce ad andare al cross verso il secondo palo: buona chiusura di Walker, che si rifugia in calcio d'angolo. Al 57esimo arriva il gol del 2-0. Contropiede micidiale del Manchester City, con Mahrez che porta palla fino alla trequarti prima di scaricare per Bernardo Silva: imbucata di prima per Aguero che, dall'interno dell'area, batte Caballero con un tiro rasoterra. 2-0 a Wembley e doppietta per l'argentino. Sarri prova a effettuare qualche cambio: fuori Fabregas e Hudson-Odoi, dentro Drinkwater e Willian. Tentativo di Pedro. Buona chance per l'ex Barcellona, che arriva prima di tutti su un pallone vagante sulla trequarti: lo spagnolo rientra sul sinistro e calcia a giro, ma in precarie condizioni di equilibrio. Grande occasione sciupata dal Chelsea. Al 66esimo Mahrez si accentra, riceve palla e scarica un tiro forte e teso verso il secondo palo della porta difesa da Caballero: pallone fuori di pochissimo. Prima sostituzione per il Manchester City: fuori Mahrez, dentro Gabriel Jesus. Terza sostituzione per il Chelsea: fuori Morata, dentro Abraham. Ci riprova Aguero, sempre lui. Sugli sviluppi del calcio piazzato, ci prova lui con una girata al volo: splendida risposta di Caballero, che salva porta e risultato. Seconda sostituzione per il Manchester City: fuori Foden, dentro Diaz. Proprio l'ultimo entrato sfiora il gol del 3-0: dopo aver dribblato Marcos Alonso, prova la botta forte e tesa sul primo palo ma colpisce l'esterno della rete. Quarta sostituzione per il Chelsea: fuori Pedro, dentro Moses. Quarta sostituzione per il Manchester City: fuori Aguero, dentro Kompany. All'84esimo si mette in mostra Gabriel Jesus. Botta violenta da fuori area dell'attaccante brasiliano, ma centrale: nessun problema per Caballero, che si fa trovare pronto. Quinta sostituzione per il Manchester City: fuori Laporte, dentro Otamendi. Errore clamoroso di Moses all'88esimo. Bel pallone a centro area di Barkley per Abraham, che si lascia anticipare da Bravo. Poi arriva il nigeriano che, con tutti a terra, riesce a tirare addosso ad un avversario.

© Riproduzione Riservata.