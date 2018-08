Video/ Foggia Catania (1-3): highlights e gol della partita (Coppa Italia, 2° turno)

Video Foggia Catania (1-3): highlights e gol della partita valida per la Coppa Italia, 2° turno eliminatorio. Colpaccio in Puglia per i siciliani (5 agosto)

Video Foggia Catania (LaPresse, repertorio)

Il Catania vince 1-3 allo Zaccheria ed elimina il Foggia dalla Coppa Italia. Etnei subito in vantaggio con Rossetti. Nella ripresa arriva lo 0-2 firmato da Ciccio Lodi ma subito il Foggia replica con Gori. Nel finale si concretizza la doppietta di Rossetti e gli etnei volano ottenendo la seconda vittoria consecutiva nella coppa, da quest’anno denominata “Frecciarossa Cup”.

SINTESI PRIMO TEMPO

Foggia in campo con il 3-5-2. In porta Bizzarri, in difesa Tonucci, Camporese e Martinelli. A centrocampo da destra verso sinistra Zambelli, Carraro, Ramé, Deli e Kragl. In attacco Nicastro e Gori. Il Catania risponde con il 3-4-1-2. Pisseri tra i pali, linea difensiva composta da Blondett, Lovric e Marchese. A centrocampo Rossetti, Bucolo, Biagianti e Noce. In avanti Lodi in supporto della coppia Barisic - Pozzebon. Nei primi istanti di gioco il Catania prova a far girare la sfera coinvolgendo tutti gli interpreti in campo. Lodi è il fulcro del gioco. Al secondo minuto l'ex Udinese propone un cross a rientrare in area da calcio di punizione. Pozzebon arriva con un attimo di ritardo e non riesce a calciare al volo. Poco dopo il 10 del Catania ci prova da calcio di punizione. Palla in curva. Il Foggia prova a fare possesso palla. Kragl da calcio di punizione crossa in area trovando Tonucci che svirgola la rovesciata. Martinelli calcia da posizione defilata, nessun problema per Pisseri. Nicastro si accentra e va al tiro. Pisseri si distende e respinge. Al 13esimo si sblocca il risultato. Errore in fase di possesso per i rossoneri. Il Catania ne approfitta e passa in vantaggio. Barisic crossa in area trovando Rossetti che di testa insacca. Il Foggia prova a rispondere ma la manovra degli uomini di Grassadonia è confusa e abbastanza prevedibile. Zambelli prova a offrire qualche cross in area ma calibra male. Il Catania prova a giocare palla a terra. Biagianti verticalizza per Pozzebon ma trova l'intercetto dell'ex Bari, Tonucci. I rossoneri provano ad alzare i terzini ma gli avversari rimangono compatti e molto attenti. Riecco Lodi. Il playmaker del Catania ci prova dopo una rapida discesa. Tiro impreciso, palla fuori di qualche metro. Molto bene i siciliani in fase di non possesso. Il Foggia non riesce a combinare granchè: spesso spinti sull'esterno, i giocatori di Grassadonia non riescono a rifornire le punte. Nella fase finale del primo tempo i satanelli provano a sfondare per vie centrali. Cambia poco: la squadra di Sottil fa densità e spazza via il pallone. Il Catania si abbassa molto, poco prima dell'intervallo, cercando di proteggere in ogni modo la porta. In effetti i pugliesi non riescono proprio a trovare spazi. Si va a riposo con gli etnei, meritatamente in vantaggio. Ammonito Blondett, poco prima dell'intervallo.

SINTESI SECONDO TEMPO

Nessun cambio effettuato dai due tecnici durante l'intervallo. Parte forte il Foggia. Ramè trova spazio sulla sinistra e crossa in area. Blondett svetta e libera l'area. Kragl ferma con un fallo Pozzebon. Punizione invitante per Ciccio Lodi che naturalmente ci prova. Barriera. Occasione Foggia!! Prima ci prova Deli e Pisseri con un intervento maldestro riesce a respingere. Subito dopo, Gori ci prova da posizione defilata ma calcia fuori. Spunto di Carraro al 52esimo. L'ex atalantino fa impazzire i difensori avversari e poi prova a servire Nicastro. Ci mette una pezza Marchese. Poco dopo Barisic se ne va in contropiede ma attende troppo prima di tirare. Recupera Tonucci. Ottimo inserimento di Deli in area. Passaggio finale per Nicastro che libera benissimo da ogni marcatura. La difesa etnea spazza. Il Foggia insiste. Ancora un cross di Ramè. Questa volta Nicastro viene anticipato da Blondett. Tentativo anche di Carraro. Il suo tiro piazzato termina fuori, non di molto. Al 70esimo arriva il gol ma a siglarlo è ancora una volta un giocatore ospite. Ciccio Lodi batte con astuzia un calcio di punizione sfruttando le indecisioni avversarie: palla rasoterra sotto le gambe del primo uomo in barriera. Quetsa volta la reazione del Foggia è immediata. Gori accorcia subito il risultato. Esordio in gol per l'ex Fiorentina primavera. Cross ben pennellato da parte di Rubin e Gori di testa gira bene battendo Pisseri. Sostituzione per il Catania: esce Noce, entra Fornito. All'80esimo il Catania concede il tris. Ci pensa Bucolo. Il numero 4 del Catania ne supera tre sulla sinistra e consegna un pallone perfetto per Rossetti che deve solo appoggiare in porta. Doppietta per lui ed etnei con la vittoria in tasca. Sostituzione per i siciliani: esce un esausto Pozzebon ed entra Caccetta. Il Foggia ci prova timidamente. Dopo un lungo possesso di palla al tiro Kragl. Il tedesco calcia all'improvviso dai 30 metri. Palla fuori non di molto. Prima della fine arriva pure il tentativo di Rubin. Calcia con forza ma senza angolare, nessun problema per Pisseri. Anche nei minuti di recupero i rossoneri attaccano, ma con tanta imprecisione e pochissima fantasia. Vince il Catania. Foggia eliminato.

© Riproduzione Riservata.