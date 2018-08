Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Fognini Johnson streaming video e diretta tv, orario (oggi 7 agosto)

Atp Toronto & Wta Montreal, Rogers Cup 2018 info streaming video e diretta tv: l'orario delle partite di oggi, in Canada gioca anche Fognini (7 agosto)

07 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rogers Cup (LaPresse)

Seconda giornata di gara alla Rogers Cup 2018, il massimo torneo canadese di tennis, che si divide fra due città, come da sempre succede in Canada per celebrare l’anima inglese e quella francese dell’immenso Paese nordamericano. Quest’anno stiamo vivendo i tornei Wta Montreal 2018 e l’Atp Toronto 2018, che si disputano ad anni alterni nelle due città. Sia per l’Atp sia per la Wta si tratta di eventi di livello immediatamente inferiore ai tornei del Grande Slam: Masters 1000 per gli uomini e Premier 5 per le donne, inizia così la grande estate dei tornei sul cemento americano che culminerà fra meno di un mese con gli Us Open, ultimo Slam del 2018. Saranno dunque grandi emozioni, a partire naturalmente da quello che accadrà in questa settimana in Canada, fra Toronto e Montreal: vediamo dunque che cosa ci riserverà questo martedì 7 agosto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Dove sarà possibile seguire queste partite di tennis? Per quanto riguarda l'ATP Toronto 2018 la risposta è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell'anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). Collegamento a partire dalle ore 17.00 italiane, cioè le 11.00 canadesi. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Montreal, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l'appuntamento televisivo è invece, sempre a partire dalle ore 17.00 italiane (11.00 locali), su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

ATP TORONTO

Oggi si completa il primo turno nel torneo maschile, quest’anno appunto di scena nella metropoli anglofona dell’Ontario. L’interesse sarà molto alto per quanto succederà a partire dal tardo pomeriggio anche in ottica italiana, perché vedremo in campo a Toronto entrambi i nostri rappresentanti, a cominciare da Fabio Fognini, che è reduce dalla bella vittoria messicani a Los Cabos in finale contro un certo Juan Martin Del Potro e in Canada è il numero 14; il ligure nel primo turno debutterà contro lo statunitense Stevie Johnson. Nel tabellone principale c’è anche un altro azzurro, la rivelazione del 2018 Marco Cecchinato: anche per lui al primo turno abbinamento con un tennista a stelle e strisce, in questo caso Frances Tiafoe, ed è grande la curiosità per valutare le possibilità sul cemento del siciliano. Da ricordare infine che le prime otto teste, da Nadal fino a John Isner, di serie esordiranno direttamente al primo turno, perché al primo godono di un bye.

WTA MONTREAL

Per quanto riguarda il torneo femminile, le donne sono di scena a Montreal, la città simbolo del Quebec francofono. Anche tra le donne c’è l’esenzione dal primo turno per le migliori otto teste di serie e oggi si deve innanzitutto completare appunto il primo turno, in attesa che entrino in scena tutte le big. La brutta notizia è che non c’è nemmeno un’italiana nel tabellone principale, chiaro segnale di un periodo molto difficile per le nostre ragazze, che per molti anni ci hanno regalato grandi soddisfazioni e adesso stanno invece vivendo un ricambio generazionale a dir poco difficile.

© Riproduzione Riservata.