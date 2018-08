CHELSEA LIONE/ Streaming video e diretta tv: il contesto. Orario e probabili formazioni (ICC 2018)

Diretta Chelsea Lione streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole a Stamford Bridge valida per la ICC 2018

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 18.01 Mauro Mantegazza

Diretta Chelsea Lione (LaPresse)

Chelsea Lione sarà la terza e ultima partita sia per gli inglesi sia per i francesi nella International Champions Cup 2018, torneo che ormai è un appuntamento fisso nell’estate delle amichevoli delle grandi del calcio. Il Chelsea ha debuttato pareggiando per 1-1 a Nizza contro l’Inter in virtù dei gol segnati da Pedro dopo soli otto minuti di gioco e da Roberto Gagliardini al 49’, pareggio che poi per i Blues divenne una vittoria ai rigori. Di nuovo esito dal dischetto, ma stavolta una sconfitta, al termine del pareggio per 1-1 nel derby di Londra giocato a Dublino contro l’Arsenal: gol di Rudiger dopo cinque minuti e di Lacazette al 93’. Quanto ai francesi, il Lione ha debuttato mercoledì scorso giocando a Faro (Portogallo) contro il Benfica ed ottenendo una bella vittoria per 3-2 griffata dai gol segnati da Marcelo al 40’, da Traoré al 45’ e da Terrier al minuto 83 per il definitivo punteggio di 3-2, mentre le reti lusitane erano arrivate con Pizzi e un’autorete dello stesso Marcelo. In seguito però è arrivata la sconfitta contro l’Inter allo stadio di Via del Mare di Lecce sabato sera, al termine della partita che ha visto i nerazzurri vittoriosi per 1-0 grazie al gol segnato da Lautaro Martinez al 52’ minuto. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Chelsea Lione, come tutte le partite della International Champions Cup, sarà visibile sulla televisione satellitare. In particolare, per tutti gli abbonati l’appuntamento sarà in diretta tv sul canale Sky Sport International Champions Cup, come in queste settimane è stato ribattezzato il canale numero 208 della piattaforma, oppure in alternativa in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Chelsea Lione è l’amichevole che questa sera ci terrà compagnia da Londra per la International Champions Cup 2018: si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali nella capitale britannica) presso lo stadio di Stamford Bridge. Succederà dunque un qualcosa che è estremamente raro nella International Champions Cup, cioè una delle due squadre sarà in casa, giocando nello stadio che normalmente ospita le proprie partite casalinghe nel corso della stagione. Il riferimento è naturalmente al Chelsea adesso allenato da Maurizio Sarri, che deve cercare di dimenticare in fretta la sconfitta subita domenica contro il Manchester City nel Community Shield, primo trofeo della stagione inglese. Stavolta in palio non c’è nulla di tangibile, ma nella travagliata estate del Chelsea un successo farebbe molto comodo, anche per il morale. Il Lione però non vorrà fare da vittima sacrificale e i francesi cercheranno un risultato che sarebbe di grande prestigio.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIONE

Come punto di riferimento per le probabili formazioni di Chelsea Lione scegliamo gli undici titolari con cui le due squadre sono scese in campo in occasione dei loro ultimi impegni, anche se naturalmente a pochi giorni di distanza ci potrà essere un certo turnover sia fra gli inglesi di Maurizio Sarri sia tra i francesi allenati da Bruno Genesio. Il Chelsea domenica a Wembley ha affrontato il Manchester City con Caballero fra i pali; retroguardia a quattro con Alonso, Luiz, Rudiger e Azpilcueta da destra a sinistra; a centrocampo il terzetto composto da Barkley, Jorginho e Fabregas; infine nel tridente d’attacco erano stati titolari Hudson Odoi, Morata e Pedro. Il Lione a Lecce contro l’Inter aveva schierato Gorgelin in porta; Rafael, Solet, Martins Pereira e Dubois in difesa; Diop regista basso e poi una linea più avanzata a quattro uomini con Maolida, Ferri, Ndombele e Terrier alle spalle del centravanti Diaz.

