Europei atletica Berlino 2018/ Streaming video e diretta tv, programma e orari (oggi 7 agosto)

Diretta Europei atletica Berlino 2018 streaming video e tv: seconda giornata di gare e prime finali oggi martedì 7 agosto, subito grande attesa per Tortu

07 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Europei atletica: Filippo Tortu (LaPresse)

A Berlino oggi è la seconda giornata di gare per gli Europei di atletica 2018, naturalmente il principale appuntamento della stagione per la regina degli sport, in assenza di eventi mondiali: oggi martedì 7 agosto si comincia a fare sul serio all’Olympiastadion della capitale tedesca e anche sulle strade di Berlino per quanto riguarda la marcia, perché se ieri c’erano state solamente alcune batterie e qualificazioni, oggi saranno in programma le prime sette finali, a cominciare dal mattino appunto della marcia per poi culminare in serata con l’esatto opposto, la velocità pura dei 100 metri con grandi speranze italiane riposte nel nuovo primatista Filippo Tortu, che potrebbe diventare il simbolo di un’atletica italiana che va in cerca del riscatto dopo anni difficili.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo gli Europei di atletica di Berlino 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione, attraverso il sito della Federazione europea che è disponibile all’indirizzo http://www.european-athletics.org/. Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per la sessione mattutina e poi Rai 2 per la sessione serale, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali alternandosi agli altri sport che danno vita a questa prima edizione dei Campionati europei multi-sport. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DI GARE, ORARIO E FINALI

Sarà un martedì molto fitto di eventi, a cominciare dal mattino quando si comincerà a faticare le due gare più lunghe nel programma dell’atletica: alle ore 8.35 infatti prenderanno il via le due 50 km di marcia, maschile e femminile (le donne la disputano solamente da pochi anni) e speriamo che la tradizione italiana ci possa portare soddisfazioni anche questa mattina. Per il resto, la sessione mattutina vivrà naturalmente di batterie e anche delle prime gare del decathlon, l’affascinante gara maschile che è la somma di ben dieci specialità e che si completerà solamente domani sera. La sessione serale comincerà invece alle ore 18.30 e sarà caratterizzata soprattutto da altre cinque finali, che porteranno a sette il totale della giornata: dalle ore 18.45 il lancio del martello maschile, alle ore 20.20 i 10000 metri maschili e ancora uomini protagonisti anche nel getto del peso, la cui finale è in programma alle ore 20.33. Infine la velocità pura, come abbiamo già accennato: oggi è il giorno dei 100 metri, le donne avranno la finale alle ore 21.30 dopo la semifinale che è collocata alle ore 19.05, per gli uomini invece finale alle ore 21.50, ma Filippo Tortu e i suoi rivali scenderanno in pista già alle ore 19.30 per la semifinale.

