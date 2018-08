Europei nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv, programma e orari (5^ giornata, 7 agosto)

Diretta Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv: quinta giornata di gare, oggi martedì 7 agosto in acqua tante altre speranze azzurre e sei finali

07 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Europei nuoto: Simona Quadarella (LaPresse)

Quinta giornata di gare a Glasgow per gli Europei di nuoto 2018, principale appuntamento della stagione per tutti i nuotatori europei: oggi martedì 7 agosto sarà un’altra giornata molto intensa che andiamo a presentare ricordandovi il programma e l’orario di tutte le gare ed evidenziando le principali ambizioni degli azzurri, che stanno facendo molto bene nonostante per un motivo oppure per l’altro le stelle degli ultimi anni (Pellegrini, Paltrinieri e l’assente Detti) stiano ottenendo poco - ampiamente giustificati tutti, anzi è bello evidenziare che pure senza le star più celebri (o comunque con un contributo limitato) il nuoto italiano resti comunque ai vertici assoluti. Quanto al calendario degli eventi, come al solito ci sarà al mattino una sessione che prevederà solamente batterie, mentre il clou sarà al pomeriggio, quando saranno in programma quattro semifinali e soprattutto sei finali, che saranno naturalmente le gare che assegneranno oggi le loro medaglie.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo le imprese dei nuotatori italiani agli Europei di vasca lunga di Glasgow 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione (www.glasgow2018.com/sports/aquatics) oltre che della Federnuoto che dovrebbe anche fornire i risultati live delle varie gare (www.federnuoto.it). Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per le batterie mattutine e poi Rai 2 per la sessione pomeridiana, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DI GARE, ORARIO E FINALI

Alcuni piccoli cambiamenti oggi per quanto riguarda gli orari delle sessioni degli Europei di nuoto 2018 a Glasgow. Le batterie del mattino cominciano alle ore 10.00 italiane (le 9.00 locali) e oggi prevederanno i 100 stile libero femminili, i 50 rana maschili, i 200 misti femminili, i 200 dorso maschili, la staffetta 4x200 sl femminile ed infine gli 800 stile libero maschili: le gare individuali avranno poi nel pomeriggio le semifinali e domani le finali (ad eccezione degli 800, che daranno direttamente l’accesso alla finale di domani), la staffetta invece vivrà già oggi la finale, che sarà una delle sei in programma nella sessione che comincia alle 17.30 ore italiane. La prima sarà subito fondamentale in ottica italiana: si parte infatti con i 1500 sl femminili di Simona Quadarella, alla caccia del bis d’oro dopo avere già vinto nei giorni scorsi gli 800. A seguire ecco i 50 farfalla maschili e i 100 dorso femminili, per un tris di finali che apriranno con il botto il pomeriggio. Più avanti nella sessione, alternandosi con le già citate semifinali e le varie premiazioni, ecco pure le finali dei 200 rana femminili, dei 200 stile libero maschili ed infine naturalmente della staffetta 4x200 femminile.

