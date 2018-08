FEDERICA PELLEGRINI/ Batterie 100 metri stile libero, info streaming e diretta tv: orario (Europei Nuoto 2018)

Federica Pellegrini, info streaming video e diretta tv: oggi l'esordio nelle batterie dei 100 metri stile libero. Obiettivo? Al massimo la finale, senza affanni. (Europei nuoto)

Federica Pellegrini (foto da Lapresse)

Se Federica Pellegrini viene chiamata da anni la "Divina", allora un motivo ci sarà. Poteri sovrannaturali? Forse. Ma chissà se tali da renderla una campionessa delle medie distanze in vasca (200 e 400 m) capace a 30 anni di reinventarsi specialista dello sprint. L'esperimento agli Europei di Nuoto 2018 di Berlino nei 100 metri stile libero serve anche a questo. Ma è chiaro che dopo l'oro mondiale nei 200 metri del 2017 "Fede" arrivi a questo appuntamento con lo spirito di chi ormai nello sport non ha più niente da dimostrare. E allora ci si può permettere uno scatto in vasca (da bagno) nuda tra palloncini colorati per festeggiare il traguardo dei 30 anni che, dice lei, "sono i nuovi 18". Nessun assillo, nessun affanno: solo voglia di divertirsi e perché no, gareggiare. La Pellegrini ha già dimostrato di essere Divina.

BATTERIE E AMBIZIONI

Le batterie del mattino (appuntamento alle ore 10) saranno quelle in cui Federica Pellegrini tenterà di trovare le giuste sensazioni nei 100 stile. Rispetto al passato cambierà forse qualcosa in semifinale, dove l'azzurra dovrà dare veramente tutto per confermare il settimo crono europeo sulla distanza e centrare la finale, obiettivo conclamato di quello che Fede ripete allo sfinimento essere "un anno di transizione". Da qui, come riporta Il Corriere della Sera, arriva anche una stoccata nei confronti dei giornalisti che troppe volte in passato hanno celebrato il suo funerale sportivo:"Non dite che se non vinco gli Europei sono finita". Del resto un anno fa lo aveva detto:"Sono finalmente spensierata. Quello che volevo fare l’ho fatto e quello che verrà d’ora in poi andrà bene comunque. Ora voglio godermela". E noi con lei.

DIRETTA TV

La diretta tv delle battere dei 100 metri stile che vedranno impegnata Federica Pellegrini saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e Rai Sport a partire dalle 100. Le gare saranno visibili anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet grazie al servizio Rai Play. L'alternativa è rappresentata sulla piattaforma Sky da Eurosport, che copre l'evento degli Europei di nuoto di Berlino 2018 su Eurosport ed Eurosport 2, 210 e 211 del telecomando.

© Riproduzione Riservata.