FILIPPO TORTU/ Semifinale e finale 100 metri, info streaming e diretta tv: orario (Europei Atletica Berlino)

Filippo Tortu: semifinale e finale 100 metri piani, info streaming e diretta tv. Orario delle gare dello sprinter italiano (Europei Atletica Berlino 2018, oggi 7 agosto)

Il grande giorno è arrivato: Filippo Tortu scende in pista a Berlino per gli Europei di Atletica Leggera 2018. Un appuntamento atteso per mesi, inseguito con la voglia che soltanto e la gioventù sono in grado di donare, la stessa che spinge uno sprinter appena 19enne a sognare un metallo pregiato nella gara probabilmente più attesa della disciplina: i 100 metri piani. Ma occhio a scambiare la voglia di medaglia per presunzione e arroganza: Tortu ha i numeri per pensare di far bene. Poche settimane fa ha stabilito il primato nazionale sulla distanza: un 9"99 che rappresenta una prima assoluta per l'Italia. Eppure quello che per un altro atleta rappresenterebbe l'obiettivo di una carriera è per Tortu il trampolino di lancio. A Berlino comincia forse la vera storia di un predestinato.

SEMIFINALE E...FINALE!

Prima di pensare in grande, prima di tentare di regalarsi una medaglia agli Europei di atletica, Filippo Tortu dovrà dimostrare grande maturità nella gestione della tensione e dello sforzo muscolare nell'arco di due turni ravvicinati. Sì, perché prima della finale c'è infatti la semifinale. Si comincia alle 19:30, con Tortu (per lui esordio alle 19:42) che non sarà l'unico italiano impegnato nel tentativo di raggiungere la resa dei conti nei 100 metri. Insieme a lui ci saranno anche Lamont Jacobs e Federico Cattaneo, che ha ottenuto la qualificazione nelle batterie in 10"39. Nel caso in cui tutto dovesse andare come previsto, e dunque Tortu riuscisse a confermare le attese superando con disinvoltura la semifinale, l'appuntamento clou della serata sarebbe alle ore 21:50. A quel punto, tra i blocchi di partenza e il sogno di Tortu, ci saranno soltanto 100 metri da coprire possibilimente in meno di 10 secondi.

DIRETTA TV

La diretta tv della semifinale e della finale dei 100 metri piani degli Europei di Atletica Leggera 2018 in corso a Berlino verrà trasmessa su Rai Due e Rai Sport. Garantita la diretta anche in streaming video su Rai Play. Per quanti preferiscano gustare le fasi salienti degli Europei sul satellite l'alternativa è rappresentata da Eurosport ed Eurosport 2, canali 210 e 211 della piattaforma Sky.

