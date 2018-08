Lecce Feralpisalò/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Lecce Feralpisalò: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 7 agosto e valida per il secondo turno della Coppa Italia.

07 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Lecce Ferlapisalò (LaPresse)

Lecce-Feralpisalò, diretta dall'arbitro Nasca, martedì 7 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà il posticipo che chiuderà ufficialmente il programma del secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, da questa stagione rinominata 'Frecciarossa Cup'. Sarà l'esordio nella nuova stagione per la formazione salentina che ha visto chiudersi una traversata nel deserto di fatto lunga 6 anni, tanti sono stati i tentativi a vuoto prima di tornare dalla terza serie sul palcoscenico della Serie C. La Feralpisalò è reduce da una delle migliori stagioni della sua storia, col raggiungimento dei quarti di finale dei play off per la Serie B poi perduti contro il Catania, ed ha esordito nel primo turno di Coppa Italia battendo 2-0 in casa la Virtus Francavilla, grazie alla doppietta messa a segno da Marchi nella seconda frazione di gioco.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Non sarà prevista diretta tv della partita sui canali free o pay, né diretta streaming video via internet. Sui siti ufficiali delle due società, uslecce.it e feralpisalo.it, sarà possibile avere aggiornamenti sull'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FERALPISALO'

Allo stadio Via del Mare di Lecce scenderanno in campo queste probabili formazioni: padroni di casa salentini schierati con Bleve in porta, Lepore schierato in posizione di terzino destro e Cosenza schierato in posizione di terzino sinistro, con Calderoni e Marino difensori centrali nella linea a quattro della retroguardia. A centrocampo Arrigoni, Mancosu e Haye copriranno le spalle al trequartista Pettinari, mentre Falco e l'ex Lazio Palombi formeranno il tandem offensivo. Risponderà la Feralpisalò con Livieri in porta e una difesa a tre con Paolo Marchi, Altare e Legati schierati titolari. A centrocampo ci sarà spazio per Magnino, Pesce e Corsinelli nella zona centrale, mentre Parodi sarà l'esterno laterale di destra e Raffaello l'esterno laterale di sinistra. In attacco Mattia Marchi, mattatore del march contro la Virtus Francavilla, sarà affiancato da Moraschi.

RISULTATI E CONTESTO

Estate di lavoro particolarmente importante per il Lecce, che da oltre un lustro sognava il ritorno in Serie C dopo anni difficili, i peggiori per il sodalizio salentino negli ultimi 30 anni. L'incubo Serie C è terminato sotto la guida di Fabio Liverani, pronto a rilanciarsi anche in Serie B, confermatissimo sulla panchina dei salentini. Due test amichevoli contro squadre laziali nell'ultimo periodo per i giallorossi, che hanno battuto 3-0 il Rieti, neopromosso in Serie C, e poi si sono imposti 5-0 contro i dilettanti dell'SFF Atletico di Fregene, arrivati terzi nell'ultimo campionato di Serie D. La Feralpisalò in questo campionato si è tolta lo sfizio del pari 1-1 imposto in amichevole alla Sampdoria, e anche nel primo turno di Coppa Italia ha dimostrato di avere le potenzialità per condurre un campionato di vertice nel prossimo torneo di terza serie, come nella passata stagione.

QUOTE E PRONOSTICO

Lo scontro tattico opporrà il 4-3-1-2 del Lecce di Fabio Liverani al 3-5-2 di Domenico Toscano, allenatore della Feralpisalò. Le quote delle agenzie di scommesse sul match vedono il Lecce favorito in maniera netta con Snai che propone a 1.67 la vittoria salentina, mentre Eurobet quota 3.55 il pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore) e Betclic alza fino al 4.60 la quota relativa alla vittoria del club lombardo. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso della partita, Sisal Matchpoint quota 2.00 l'over 2.5 e offre a una quota di 1.72 l'under 2.5.

