DIRETTA/ Napoli Borussia Dortmund (risultato live 0-0) streaming video e tv: formazioni ufficiali, via!

Diretta Napoli Borussia Dortmund streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a San Gallo

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 19.23 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli Borussia Dortmund (LaPresse)

DIRETTA NAPOLI BORUSSIA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI!

Tutto è pronto per Napoli Borussia Dortmund, amichevole di lusso che fra pochi minuti andrà in scena al Kybunpark Stadium di San Gallo: la città della Svizzera sarà dunque palcoscenico della sfida del Napoli di Carlo Ancelotti alla squadra tedesca. Quella contro il Borussia Dortmund dovrà essere la partita del riscatto per gli azzurri, scottati dal pesantissimo 0-5 incassato da Salah e compagni. Ancelotti si attende una pronta reazione dai suoi uomini, protagonisti di una bruttissima prestazione a Dublino. Proprio il rendimento internazionale è quanto il presidente Aurelio De Laurentiis vuole migliorare avendo affidato i partenopei ad Ancelotti dopo la fine dei tre anni di Maurizio Sarri. Il grande obiettivo resterà anche in questa stagione lo scudetto, ma è chiaro che il Napoli vorrà fare meglio che in passato anche in Champions League e da questo punto di vista Ancelotti è una garanzia di assoluta qualità. Leggiamo dunque le formazioni ufficiali, poi parola al campo perché Napoli Borussia Dortmund sta per cominciare! BORUSSIA DORTMUND - Bürki; Piszczek (C), Toprak, Schmelzer, Diallo, Sahin, Götze, Dahoud, Pulisic, Philipp, Sancho NAPOLI - Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Chiriches, Mario Rui; Allan, Diawara, Rog; Ounas, Milik, Verdi. (Agg. di Mauro Mantegazza)

NAPOLI BORUSSIA DORTMUND, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’amichevole di lusso Napoli Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium Sport 2 oggi alle ore 19.30, naturalmente per gli abbonati alla piattaforma a pagamento sul digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà anch’essa disponibile, sempre per gli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Premium Play. La sfida però sarà disponibile in pay-per-view anche per gli abbonati Sky sul canale numero 251 del satellite.

VERSO IL DEBUTTO IN CAMPIONATO

Siamo ormai sempre più vicini al debutto in campionato e l’amichevole Napoli Borussia Dortmund sicuramente è un test di cui gli uomini di Carlo Ancelotti hanno bisogno in vista del via alla Serie A 2018-2019, che comincerà subito tosta per i partenopei. Andando più nel dettaglio, possiamo infatti scoprire che le tre giornate che il massimo torneo italiano proporrà prima della pausa di settembre cominceranno con un gustoso Lazio-Napoli allo stadio Olimpico, alle ore 20.30 di sabato 18 agosto. Sarà di altissimo livello anche la prima uscita davanti al pubblico amico del San Paolo, sabato 25 agosto sempre alle ore 20.30 contro il Milan, il che tra l’altro vorrà anche dire affrontare un certo Gonzalo Higuain, anche se forse l’addio alla Juventus dell’argentino potrebbe avere raffreddato la delusione per l’addio del Pipita. Infine la terza giornata, anch’essa ostica perché a Marassi contro la Sampdoria non è mai facile per nessuno: in questo caso, l’appuntamento sarà alle ore 20.30 di domenica 2 settembre. (Agg. di Mauro Mantegazza)

IL CAMMINO TEDESCO

In vista di Napoli Borussia Dortmund, è interessante evidenziare la diversità dell’estate finora vissuta da queste due squadre. Se i partenopei hanno infatti svolto un lungo ritiro a Dimaro, fra le montagne del Trentino, prima di iniziare ad affrontare amichevoli di maggior prestigio ma rimanendo comunque sempre in Europa, il Borussia Dortmund ha disputato tre amichevoli di prestigio nel contesto della International Champions Cup, torneo che coinvolge anche quattro squadre italiane, ma non il Napoli. Il bilancio per i i tedeschi è stato molto buono, con due vittorie e un pareggio, anche se poi il segno X è diventato una sconfitta ai rigori. Per primo è arrivato il prestigioso successo di Chicago contro il Manchester City firmato da un rigore di Gotze il 21 luglio, poi ecco un nuovo trionfo sul calcio inglese grazie al 3-1 rifilato al Liverpool il 22 luglio a Charlotte con la doppietta di Pulisic e il gol di Larsen per il Borussia. Infine il pareggio per 2-2 a Pittsburgh contro il Benfica con la doppietta di Philipp per la squadra allenata da Favre. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENATZIONE DEL MATCH

Napoli Borussia Dortmund è la grande amichevole che ci attenderà questa sera, martedì 7 agosto, a partire dalle ore 19.30 da San Gallo, città della Svizzera che è capitale dell’omonimo cantone elvetico e oggi attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio per un test di altissimo livello. Nelle ultime stagioni Napoli e Borussia Dortmund sono state due delle formazioni più spettacolari nel panorama del calcio europeo, anche se con poche soddisfazioni in termini di trofei vinti: il Borussia fra l’altro è l’ex squadra di Jurgen Klopp, che sabato alla guida del Liverpool ha travolto per 5-0 il Napoli di Carlo Ancelotti, che oggi dunque chiederà un immediato riscatto ai suoi ragazzi, dal momento che una nuova battuta d’arresto potrebbe fare molto male, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ancelotti inoltre ricorderà le tante sfide con i gialloneri vissute da allenatore del Bayern, ma a dire il vero deve concentrarsi solo sul presente.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BORUSSIA DORTMUND

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Napoli Borussia Dortmund e cominciando naturalmente dai partenopei, ecco che Carlo Ancelotti dovrebbe schierare il suo Napoli secondo il modulo 4-3-3. In porta il greco Karnezis, il quale dovrebbe essere protetto da quella che è la retroguardia titolare dei campani, con Hysaj a destra, Koulibaly e Albiol centrali, Mario Rui terzino sinistro; proseguendo verso il centrocampo, il terzetto titolare potrebbe essere composto da Allan, Hamsik e il nuovo acquisto Fabian Ruiz; infine il tridente d’attacco, dove dal primo minuto dovremmo vedere in campo Callejon, Milik e Insigne. Anche la formazione del Borussia Dortmund allenato dallo svizzero Lucien Favre è certamente molto interessante ed è improntata ad un assetto piuttosto offensivo, con il 4-2-3-1 che dovrebbe essere il modulo di riferimento: in porta Burki; davanti a lui la retroguardia a quattro con Piszczek, Akanji, Diallo e Schmelzer; Sahin e Gotze dovrebbero formare la coppia in mediana mentre sulla linea della trequarti ci attendiamo dal primo minuto Wolf, Kagawa e Pulisic, alle spalle di Reus che dovrebbe essere il punto di riferimento più avanzato.

