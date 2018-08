Probabili formazioni/ Napoli Borussia Dortmund: quote, le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Napoli Borussia Dortmund: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per Ancelotti e Favre in vista dell'amichevole di San Gallo

07 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Napoli Borussia Dortmund (Foto LaPresse)

Napoli Borussia Dortmund si gioca a San Gallo: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 19.30 in questa città della Svizzera per una amichevole decisamente interessante, che per il Napoli di Carlo Ancelotti dovrà anche dare delle risposte immediate, sia sul piano della qualità della prestazione sia dal punto di vista della reazione psicologica e della personalità, dopo la brutta sconfitta per 5-0 incassata sabato scorso contro il Liverpool. Il Borussia nelle scorse settimane ha fatto molto bene nella International Champions Cup, dunque sarà un nuovo test assai indicativo. Andiamo allora adesso ad esaminare più nel dettaglio le probabili formazioni di Napoli Borussia Dortmund, con uno sguardo anche alle quote.

PRONOSTICO E QUOTE

In vista della gustosa amichevole Napoli Borussia Dortmund, diamo uno sguardo anche al pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai sul match di San Gallo. Le quote sorridono ai partenopei, sia pure di poco: il segno 2 per una vittoria del Napoli è infatti proposto a 2,35, mentre per il successo del Borussia e dunque per il segno 1 si sale, sia pure di poco, fino a 2,50. L’ipotesi più remunerativa sarebbe il pareggio, infatti il segno X pagherebbe 3,55 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BORUSSIA DORTMUND

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Entrando adesso più nel dettaglio delle probabili formazioni, ecco che il Napoli di Carlo Ancelotti dovrebbe schierarsi in campo a San Gallo secondo il modulo 4-3-3, che è rimasto costante anche con il nuovo tecnico. In porta il greco Karnezis, considerando anche l’infortunio di Meret, il quale dovrebbe essere protetto da quella che già dalla passata stagione è la retroguardia titolare dei campani, con Hysaj a destra, Koulibaly e Albiol centrali, Mario Rui terzino sinistro, dunque meccanismi che dovrebbero essere perfettamente rodati; a centrocampo invece il terzetto titolare potrebbe essere composto da Allan, capitan Hamsik e dal nuovo acquisto Fabian Ruiz; infine il tridente d’attacco dove, nonostante il rientro in gruppo di Mertens (appena arrivato dalle vacanze post-Mondiali), dal primo minuto dovremmo vedere in campo Callejon, Milik e Insigne.

LE MOSSE DI FAVRE

Anche la formazione del Borussia Dortmund si annuncia con un assetto piuttosto offensivo e con il 4-2-3-1 che dovrebbe essere il modulo di riferimento come per gran parte delle formazioni europee. L’allenatore è lo svizzero Lucien Favre, il quale dovrebbe schierare dal primo minuto in porta Burki; davanti a lui la retroguardia a quattro con Piszczek, Akanji, Diallo e Schmelzer; Sahin e Gotze dovrebbero formare la coppia in mediana mentre sulla linea della trequarti ci attendiamo dal primo minuto Wolf, Kagawa e Pulisic, alle spalle di Reus che dovrebbe essere il punto di riferimento più avanzato.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Carlo Ancelotti.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Sahin, Gotze; Wolf, Kagawa, Pulisic; Reus. Allenatore: Lucien Favre.

