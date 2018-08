Probabili formazioni/ Roma Real Madrid: quote, le ultime novità live (amichevole)

Probabili formazioni Roma Real Madrid: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per Di Francesco e Lopetegui in vista dell'amichevole di stanotte

07 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Roma Real Madrid (Foto LaPresse)

Roma Real Madrid si gioca a East Rutherford: le due formazioni scenderanno in campo alle ore 2.05 della notte italiana in questa città americana per una amichevole ovviamente di grandissimo fascino, un test decisamente significativo per la Roma di mister Eusebio Di Francesco a conclusione dell’avventura dei giallorossi nella International Champions Cup, che d’altronde oggi terminerà anche per gli spagnoli campioni d’Europa in carica, che stanno vivendo un’estate turbolenta. Andiamo allora adesso ad esaminare più nel dettaglio le probabili formazioni di Roma Real Madrid, con uno sguardo anche alle quote.

PRONOSTICO E QUOTE

In vista dell’amichevole di lusso Roma Real Madrid, diamo uno sguardo anche al pronostico dell’agenzia di scommesse sportive Snai sul match di East Rutherford. Le quote sorridono ai campioni d’Europa in carica: il segno 1 per una vittoria del Real Madrid è infatti proposto a 1,73, mentre per il successo della Roma e dunque per il segno 2 si sale di parecchio, fino a 4,00. L’ipotesi del pareggio è infine su livelli molto simili, infatti il segno X pagherebbe 3,90 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL MADRID

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco dovrebbe affidarsi anche questa notte al classico 4-3-3, da sempre marchio di fabbrica delle sue squadre, ma ci sono ancora molti dubbi da sciogliere circa gli interpreti e dunque la formazione da mandare in campo contro il Real Madrid, in un test così prestigioso. In porta è ancora favorito Mirante sullo svedese Olsen, mentre in difesa dovrebbero giocare Florenzi a destra, Manolas e Juan Jesus centrali e Pellegrini a sinistra, pur con ben tre ballottaggi aperti che coinvolgono Santon, Marcano e Bianda. A centrocampo saranno certamente confermati Cristante e De Rossi, mentre Pastore si gioca il posto con Strootman: con l’argentino sarebbe evidentemente un assetto più offensivo, tenuto conto anche del tridente d’attacco che dovrebbe essere formato da Under, Dzeko e Perotti, preferiti a Kluivert e Schick.

LE MOSSE DI LOPETEGUI

Pochi ballottaggi invece nella formazione del Real Madrid, tenuto conto naturalmente che la rosa non è ancora al completo e che le voci di mercato tengono banco stranamente in uscita in casa Real. L’allenatore Julen Lopetegui pare comunque avere chiaro in mente l'undici titolare da schierare contro la Roma. Il modulo sarà il 4-2-3-1 con il solito Navas in porta e la difesa composta da Carvajal, de Felipe, Nacho e Reguilon, un quartetto che difficilmente verrà riproposto più avanti nel corso della stagione. Mix di volti più o meno moti anche dalla mediana in su: Kroos e Valverde formeranno la diga di centrocampo, poi Bale, Ceballos e Isco che agiranno sulla linea della trequarti dietro l’unica punta Benzema.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Mirante; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Pellegrini; Cristante, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, Perotti. Allenatore: Di Francesco.

REAL MADRID (4-2-3-1): Navas; Carvajal, de Felipe, Nacho, Reguilon; Kroos, Valverde; Bale, Ceballos, Isco; Benzema. Allenatore: Lopetegui.

