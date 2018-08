Risultati Champions league/ Diretta gol live score: in campo! (andata 3° turno preliminare)

Risultati Champions League: diretta gol live score delle partite d’andata del terzo turno preliminare che vedono coinvolte squadre di ogni parte d'Europa (oggi 7 agosto)

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 17.45 Mauro Mantegazza

Risultati Champions League (LaPresse)

Fra pochi minuti inizierà la prima partita d’andata del terzo turno preliminare di Champions League. Come sempre succede quando scende in campo una squadra del Kazakistan, si comincia dunque dall’immenso Paese ex sovietico, che geograficamente sarebbe già asiatico ma ha scelto di iscriversi alla Uefa. L’Astana già nelle scorse stagioni ha dimostrato di essere compagine di buon livello e adesso proverà di nuovo a fare strada in Champions League. L’ostacolo in questo terzo turno preliminare sarà la Dinamo Zagabria, espressione di quella Croazia che ha stupito il mondo a Russia 2018. Tuttavia, sappiamo bene che i campioni croati giocano tutti all’estero e di conseguenza a livello di club il confronto potrebbe essere molto più equilibrato di quanto si potrebbe pensare a prima vista, soprattutto oggi con il fattore campo favorevole all’Astana. Parola dunque al campo, perché ormai la partita sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I MATCH PIU' ATTESI

Fra le sette partite in programma oggi per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League, ne spiccano in particolare modo due. La prima in ordine cronologico è quella che metterà di fronte allo stadio Maurice Dufrasne di Liegi alle ore 20.00 i padroni di casa dello Standard Liegi e l’Ajax, per un affascinante derby del Benelux fra i belgi e gli olandesi. Negli ultimi anni senza dubbio il calcio ha dato molte più soddisfazioni al Belgio a livello di nazionali, con i club invece è un periodo non esaltante per entrambi i movimenti e avanzare sarebbe molto importante sia per lo Standard sia per il Benfica. La sfida di più alto livello in assoluto, sulla carta, è comunque quella fra il Benfica e il Fenerbahce, che si affronteranno per l’andata questa sera alle ore 21.00 all’Estadio Da Luz della capitale portoghese, ed è certamente un peccato che una delle due dovrà rinunciare al sogno Champions League già prima degli spareggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE DELLA GIORNATA

L’andata del terzo turno preliminare di Champions League comincia oggi, martedì 7 agosto, con le prime sette partite, mentre domani saranno in programma i rimanenti tre incontri. Il livello comincia ad essere piuttosto alto e i nomi delle squadre coinvolte sono decisamente interessanti, andiamo allora subito a vedere quale sarà il programma delle sfide che ci attendono già nel pomeriggio e nella serata di oggi, a seconda del fuso orario: alle ore 16.00 italiane si comincerà a giocare in Kazakistan, dove è in programma Astana-Dinamo Zagabria. Ecco poi alle ore 19.00 Qarabag-Bate Borisov, seguita alle ore 19.15 da Malmoe-Vidi e alle ore 19.30 da Slavia Praga-Dinamo Kiev. Siamo ormai giunti alla serata e alle ore 20.00 ci attenderà Standard Liegi-Ajax, seguita alle ore 20.30 da Stella Rossa-Spartak Trnava ed infine alle ore 21.00 da Benfica-Fenerbahce che completerà un vero e proprio giro d’Europa.

IL CAMMINO VERSO I GIRONI

Va detto che per tutte queste squadre il cammino verso la fase a gironi di Champions League è ancora lungo e difficile: infatti in questo mese di agosto dovranno ancora affrontare quattro partite e due turni, questo terzo preliminare e poi dopo Ferragosto gli spareggi - tutti i turni si disputano su partite di andata e ritorno. Di conseguenza si dovrà superare ulteriori due turni per essere protagonista a settembre nella fase a gironi della più importante competizione europea. D’altronde, in seguito alla riforma che fa sentire i suoi effetti a partire da quest’anno, ben 26 squadre su 32 sono state ammesse direttamente alla fase a gironi, dunque per tutta l’estate si inseguono appena sei posti ancora a disposizione. I preliminari, come è noto, non coinvolgono più l’Italia: le nostre quattro rappresentanti saranno Juventus, Napoli, Roma e Inter, che vedremo tutte in campo a partire da settembre.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2018

Ore 16.00 Astana-Dinamo Zagabria 0-2

Ore 19.00 Qarabag-Bate Borisov

Ore 19.15 Malmoe-Vidi

Ore 19.30 Slavia Praga-Dinamo Kiev

Ore 20.00 Standard Liegi-Ajax

Ore 20.30 Stella Rossa-Spartak Trnava

Ore 21.00 Benfica-Fenerbahce

