Roma Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (ICC 2018)

Diretta Roma Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole a East Rutherford per la ICC 2018

07 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Roma Real Madrid (LaPresse)

Roma Real Madrid è l’amichevole di lusso che ci attenderà questa notte per la International Champions Cup, si giocherà per la precisione alle ore 2.05 italiane, cioè quando in Italia tecnicamente sarà già mercoledì 8 agosto, mentre negli Stati Uniti sarà ancora naturalmente martedì 7 agosto. La formazione giallorossa allenata da Eusebio Di Francesco tornerà in campo infatti a East Rutherford, nel New Jersey, per la precisione presso il MetLife Stadium che ospiterà l’incrocio fra gli spagnoli campioni d’Europa e i giallorossi, comunque capaci di arrivare fino alle semifinali nella scorsa edizione della Champions League. Una sfida di grandissimo prestigio, difficile chiedere di meglio per chiudere l’esperienza in questa International Champions Cup 2018 che ha già dato diverse soddisfazioni ai giallorossi, i quali dunque questa notte proveranno a mettere la ciliegina sulla torta.

ROMA REAL MADRID, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Roma Real Madrid, come tutte le partite della International Champions Cup, sarà visibile sulla televisione satellitare. In particolare, per tutti gli abbonati l’appuntamento sarà in diretta tv sul canale Sky Sport International Champions Cup, come in queste settimane è stato ribattezzato il canale numero 208 della piattaforma, oppure in alternativa in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA REAL MADRID

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Roma Real Madrid, per prima cosa possiamo considerare che l’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco dovrebbe affidarsi anche questa notte al classico 4-3-3, ma deve sciogliere molti dubbi e dunque la formazione da mandare in campo resta ancora un rebus che sarà sciolto solamente nelle ultime ore prima della partita di East Rutherford. In porta è ancora favorito Mirante su Olsen, mentre in difesa dovrebbero giocare Florenzi a destra, Manolas e Juan Jesus centrali e Pellegrini a sinistra, ma con Santon, Marcano e Bianda possibili alternative. A centrocampo certi del posto Cristante e De Rossi, mentre Pastore si gioca il posto con Strootman, a seconda dell’assetto che sceglierà Di Francesco. Infine il tridente d’attacco con Under, Dzeko e Perotti, funque Kluivert e Schick vanno verso la panchina. Pochi ballottaggi invece nella formazione del Real Madrid, con una rosa ancora non al completo. Julen Lopetegui dovrebbe dunque affidarsi a un 4-2-3-1 con Navas in porta e la difesa composta da Carvajal, de Felipe, Nacho e Reguilon, facendo dunque di necessità virtù con molte assenze ancora importanti. In mediana la coppia formata da Kroos e Valverde, poi ecco l’attacco di primissimo livello con Bale, Ceballos e Isco alle spalle dell’unica punta Benzema.

© Riproduzione Riservata.