SIMONA QUADARELLA/ Finale 1500 metri, info streaming e diretta tv: orario (Europei Nuoto Berlino)

Simona Quadarella per la storia: si può sintetizzare così l'appuntamento che attende l'atleta azzurra che dopo aver vinto la medaglia d'oro negli 800 metri degli Europei di nuoto di Berlino punta adesso al bis nella finale dei 1500. Una gara, quella di oggi al Tollcross International Swimming Centre, alla quale la nostra portacolori arriva con uno stato di forma invidiabile. Basta pensare che nella gara che le ha regalato la medaglia d'oro continentale, Simona ha di fatto stracciato il record italiano della distanza appartenente a Alessia Filippi, un 8'16''35 che prende il posto del 8'17''21 risalente a Montreal 2009 (con costume gommato). Di certo la Quadarella arriva alla finale di oggi con lo spirito perfetto per tentare di realizzare un sogno: quello di chi non ha niente da perdere e tutto da guadagnare. E del resto, da campionessa qual è, proprio Simona non ha nascosto di puntare al bis...

SIMONA QUADARELLA, FINALE 1500 M NUOTO: "VOGLIO IL BIS"

Le parole che fanno sognare i tifosi italiani uno storico bis, Simona Quadarella le ha pronunciate proprio dopo aver cancellato il record di Alessia Filippi e aver conquistato l'oro negli 800 metri. Come riportato dall'Ansa, la nuotatrice romana ha dichiarato:"E' il mio primo record, un po' me l'aspettavo ma è sempre una grande soddisfazione. Nei 1500 proverò a fare il bis: sarebbe molto importante e il coronamento di un grande lavoro che sto portando avanti in queste stagioni". Ma a che ora bisognerà sintonizzarsi davanti al televisore per tifare Italia e Quadarella? L'appuntamento è per le ore 18 di oggi. La diretta tv sarà trasmessa da Rai Due. Chi non avesse la possibilità di seguire la finale da casa potrà vedere la finale in streaming video su Rai Play. In alternativa sulla piattaforma Sky gli Europei di Nuoto di Berlino vengono trasmessi da Eurosport ed Eurosport 2, canale 210 e 211 del telecomando.

