TORINO LIVERPOOL/ Streaming video e diretta tv: gli assenti annunciati. Orario e probabili formazioni

Diretta Torino Liverpool streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole ad Anfield (oggi martedì 7 agosto)

Purtroppo alcuni giocatori granata dovranno rinunciare alla prestigiosa amichevole Torino Liverpool, che si giocherà questa sera nel meraviglioso scenario di Anfield Road. Un’emozione che non potranno provare ben sei giocatori della rosa a disposizione del mister Walter Mazzarri. Tre di loro erano già previsti fuori dalle convocazioni per questa trasferta in terra d’Inghilterra: si tratta degli indisponibili Bonifazi, Damascan e Lyanco. A loro si sono aggiunti Afriyie Acquah che è in permesso per motivi personali, Joel Obi che è vittima di una sindrome parainfluenzale per la quale è stato deciso di trattenerlo a Torino, ma soprattutto il serbo Adem Ljajic, che anche a Liverpool sarebbe stato uno degli elementi di maggiore qualità a disposizione di Mazzarri ma che dovrà rinunciare a calcare il palcoscenico di Anfield a causa di un problema alla coscia sinistra, che sarà da valutare nei prossimi giorni da parte dello staff medico granata con esami appositi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazz

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Torino Liverpool sarà visibile in diretta tv in chiaro su La7, una sorta di regalo a tutti i tifosi granata da parte del presidente Urbano Cairo, proprietario sia del Torino sia dell’emittente televisiva che trovate naturalmente al canale numero 7 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming videosul sito di La7, all’indirizzo http://www.la7.it/dirette-tv. La partita sarà inoltre visibile pure sul canale tematico Torino Channel.

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Torino Liverpool è l’amichevole di lusso che questa sera i giocatori granata di Walter Mazzarri disputeranno in uno degli scenari più prestigiosi del mondo del calcio: si giocherà infatti alle ore 20.30 italiane (le 19.30 locali) presso lo stadio di Anfield Road, storica casa del Liverpool. Ormai è vicinissimo l’esordio ufficiale nella nuova stagione sia per i Reds di Jurgen Klopp sia per il Torino (prima in Coppa Italia e poi in campionato): il test di questa sera sarà difficilissimo contro la squadra che a maggio è arrivata in finale di Champions League e pochi giorni fa ha travolto per 5-0 in un’altra amichevole niente meno che il Napoli. Per i granata è comunque un’occasione di grandissimo prestigio, attraverso la quale mister Walter Mazzarri spera di far crescere anche la personalità e la consapevolezza del suo Torino.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO LIVERPOOL

Parlando delle probabili formazioni di Torino Liverpool, mister Mazzarri ha convocato i seguenti giocatori per la prestigiosa trasferta ad Anfield i portieri Ichazo, Rosati e Sirigu; i difensori Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Ferigra, Izzo, Moretti e Nkoulou. Come centrocampisti ecco Baselli, Berenguer, Lukic, Meitè, Parigini, Rincon e Valdifiori; infine gli attaccanti Belotti, Edera, Iago Falque e Niang. Per il Liverpool ricordiamo la formazione titolare schierata sabato da Jurgen Klopp contro il Napoli, anche se fra Reds ci sarà sicuramente un po’ di turnover in vista dell’inizio del campionato: comunque a Dublino c’erano stati Alisson in porta; Clyne, van Dijk, Gomez e Robertson nella difesa a quattro; a centrocampo il terzetto formato da Milner, Naby Keita e Wijnaldum, infine il tridente di lusso con Salah, Firmino e Mane, che difficilmente oggi saranno tutti titolari.

