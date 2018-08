Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Nadal Paire streaming video e diretta tv, orario (oggi 8 agosto)

08 agosto 2018 Michela Colombo

Rafa Nadal (laPresse)

Nuova giornata dedicata agli ATP Toronto e Wta Montreal 2018: il grande tennis torna quindi sul cemento canadese per una fase senza dubbio eccezionale dei due tabelloni, validi per la categoria Master 1000 maschile e Premier 5 femminili, le più alte alle spalle dei grandi slam. Un ottimo banco di prova quindi e che oggi sarò reso ancora più speciale dall’ingresso delle prime 8 teste di serie dei rispettivi ranking Atp e Wta: giungendo ormai agli ottavi di finale (anche se alcuni fasi preliminari sono ancora da chiudere) non potrebbe che essere altrimenti. Per il tabellone maschile a Toronto basti penare che oggi scenderà in campo Rafa Nadal e con lui anche il numero 2 Alexander Zverev. Ricordiamo ora però i primi orari della giornata: facendo conto con il fuso va detto che a Montreal non si scenderà in campo con il torneo singolare prima delle ore 18.00, mentre a Toronto per il torneo Wta il primo match avrà luogo alle ore 17.00 secondo il fuso orario italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per quanto riguarda l'ATP Toronto 2018 ricordiamo che tutti i match del tabellone maschile della Rogers Cup saranno visibili su la risposta è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell'anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). Collegamento a partire dalle ore 17.00 italiane, cioè le 11.00 canadesi. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Montreal, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l'appuntamento televisivo è invece, sempre a partire dalle ore 17.00 italiane (11.00 locali), su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

TORNEO WTA MONTREAL

Come abbiamo visto dagli orari, saranno le donne le prime a scendere sul cemento canadese anche oggi 8 agosto: al via infatti oggi ecco il tabellone degli ottavi di finale, pur con qualche match precedente ancora da terminare per completare il main draw del torneo categoria Premier 5. Tra le protagoniste più attese però ecco le prime teste di serie del ranking mondiale, non ultima Simona Halep, che però dovrà attendere che si definisca la sfida precedente del primo turno tra Pavlyuchenkova e McHale. Tra le sfide già messe in programma ecco l’incontro tra Azarenka e Mladenovic e i duelli sul cemento per gli ottavi di finale tra Muguruza e Sevastova e Rybarikova e la francese Garcia, numero 6 al mondo.

TORNEO ATP TORONTO

Per quanto riguarda il torneo maschile a Toronto i match attesi non saranno di certo di minor importanza: anche qui dopo tutto siamo arrivati agli ottavi di finale, benchè vi siano ancora qualche preliminare del primo turno da terminare (ad esempio Dimitrov-Verdasco). Ecco infatti che già oggi scenderanno sul cemento alcuni top del ranking Atp. Tra questi ecco per esempio Rafa Nadal, non certo nel suo elemento naturale qui a Montreal: non per questo lo spagnolo non sarà uno spauracchio importante, specie per il francese Paire che se lo troverà di fronte. Ecco poi anche all’ottavo di finale già messo in programma tra lo statunitense Klahn e il tedesco numero 3 al mondo Alexander Zverev, tra i nomi più attesi.

