Cagliari Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Atletico Madrid: info streaming video e tv della partita amichevole di gran lusso in programma oggi mercoledi 8 agosto alla Sardegna Arena.

08 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Cagliari Atletico Madrid (LaPresse)

Cagliari-Atletico Madrid è la partita amichevole in programma oggi mercoledì 8 agosto 2018 alla Sardegna Arena: fischio d’inizio fissato per le ore 20.00 per questo test match di gran lusso per la compagine sarda. I rossoblu di Maran non potevano chiedere avversario migliore per prepararsi alla prossima stagione della Serie A: di fronte ecco infatti tra le mura di casa i Colchoneros di Diego Simeone a cui si è anche appena aggiunto Nikola Kalinic, appena volato in Spagna dal Milan. A prescindere dal mercato e dai giocatori attesi in campo questa sera alla Sardegna Arena, di certo il banco di prova è di primo livello: basti pensare che la squadra spagnola tra meno di sette giorni affronterà il Real Madrid nella Finale della Supercoppa Uefa. Sarà difficile quindi pensare ai sardi se non come un buon sparring partner dei colchoneros, in vista di un banco di prova più grande.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita amichevole tra Cagliari e Atletico Madrid in programma questa sera non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili riguardanti una eventuale diretta streaming video del match. Consigliamo pertanto a tutti gli appassenti di collegarsi ai profili social dei due club per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in campo.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI ATLETICO MADRID

In vista di un test match come quello di questa sera contro l’Atletico Madrid, Maran non può che mettere in campo la sua formazione migliore, magari attingendo agli 11 visti già contro i turchi nei ultimi giorni. In ogni caso il modulo di partenza del casteddu dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Cragno tra i pali: in avanti ecco quindi il modulo a 4 con Ceppitelli e Romagna al centro del reparto mentre toccherà a Faragò e Lykogiannis agire sulle fasce. Pochi dubbi anche in mediana: qui Cigarini è atteso in cabina di regia con Castro e Barella al suo fianco e Ionita atteso alla trequarti. Maglie ufficiali anche in attacco: saranno titolari dal primo minuto Farias e Pavoletti, ma con Sau pronto a partire dalla panchina. Simile l’impostazione di Simeone nella probabile formazione dell’Atletico Madrid, anche se l’argentino oggi potrebbe non voler rischiare per titolo minuit i sue beniamini, per scongiurare infortuni dell’ultimi minuto proprio prima della Supercoppa Uefa. di sicuro oggi non ci sarà Griezmann, ancora in vacanza: non per questo i colchoners saranno meno pericolosi. Il modulo di partenza potrebbe essere ancora quello del 4-4-2 con Adan chiamato a difendere i pali. Davanti un modulo a 4 in difesa con i centrali Moya e Montero, mentre toccherà a Juanfran e Olabe agire sugli esterni. Per la mediana pochi dubbi nell’assegnare le maglie da titolari: al centro ecco Mollejo e Munoz, con Carro e Koke in campo come titolari. Per l’attacco invece la coppia più probabile vede Correa e Moreno.

