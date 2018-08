Carlotta Zofkova ritrova suo padre/ La dorsista azzurra diventa contessina dopo la caccia sui social

Dopo un'estenutante caccia sui social, Carlotta Zofkova ritrova suo padre mettendo così le mani sul titolo di contessina del nuovo italiano. Ecco cosa è successo

08 agosto 2018 Hedda Hopper

Carlotta Zofkova e il padre ritrovato

Queste sono le storie che stringono il cuore, che ci emozionano e che amiamo leggere sotto l'ombrellone insieme a trash e foto in costume (magari con difetti) delle star. La storia questa volta ci porta nel mondo del nuoto e al cospetto di una giovane atleta, Carlotta Zofkova, che ha vinto il bronzo nei 100 dorso agli Europei di Glasgow. La storia che la riguarda, però, non è relativa ai suoi allenamenti e alle sue vittorie in vasca ma a quella, molto più grande, che è riuscita a raggiungere nella vita. La giovane dorsista azzurra nata a Lugo e cresciuta in Romagna non ha mai incontrato suo padre e ha sempre vissuto con la madre Alena Zofkova almeno fino a che, nel 2015, suo padre non l'ha riconosciuta come figlia dopo una caccia su internet e sui social network.

UN LIETO FINE PER LA NEO CONTESSINA DEL NUOTO ITALIANO

A darsi alla ricerca del padre è stata proprio la giovane 25enne che, con l'aiuto del fratello Stefano, pallanotista, è riuscita a scoprire che lui è Jean Costa de Saint Geniz de Beauregard.Il nobile transalpino alla fine del 2015 ha riconosciuto la figlia che ha avuto modo non solo di posare per lui per una serie di scatti social, ma anche di costruire con lui un rapido rapporto fatto di racconti e condivisione di 25 anni che sono andati persi ma che adesso possono essere rimessi insieme come una triste favola che ha ottenuto il suo lieto fine. L'azzurra adesso non è più Carlotta Zofkova ma è diventata Carlotta Zofkova Costa de Saint Geniz de Beauregard. Sul suo profilo Instagram ci sono una serie di foto insieme al padre e anche una, molto dolce, che li ritrae sotto l'ombrello e che lei ha usato per fargli gli auguri di buon compleanno e i complimenti per i due non sono mancati.

