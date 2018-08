Cuneo Albissola/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Cuneo Albissola: info streaming video e tv della partita, attesa oggi mercoledi 8 agsoto e valida per il primo turno della fase a gironi della Coppa Italia Serie C.

08 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Cuneo Albissola (LaPresse)

Cuneo-Albissola, diretta dall’arbitro Colombo, è la partita in programma oggi mercoledì 8 agosto 2018 allo Stadio Fratelli Paschiero: fischio d’inizio fissato per le ore 17.00 nella prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia Serie C. Il torneo per la coccarda nella terza serie italiana torna sotto i riflettori e lo fa con un’altra sfida valida per questa fase iniziale, per la verità abbastanza confusa. Se infatti fino 24 ore fa Cuneo e Albissola erano gli unici due club previsti nel girone A, ecco che la Lega pro è di nuovo intervenuta nel tabellone della competizione, inserendo un altro club ripescato. Ecco quindi che nel prossimo programma delle due società oggi protagoniste vedremo anche la formazione della Juventus U23 che entra a far parte del campionato della Serie C e quindi della Coppa Italia collegata.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita di Coppa Italia Serie C tra Cuneo e Abissola non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni utili riguardanti una eventuale diretta streaming video della partita. Consigliamo per tanto a tutti gli appassionati di collegarsi ai profili social e ai portali ufficiali delle due società per rimanere sempre aggiornati.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO ALBISSOLA

Per la probabile formazione del Cuneo, Mister Scazzola, al suo primo impegno ufficiale della stagione dovrebbe affidarsi ovviamente a Viotti tra i pali: in avanti ecco poi un solido reparto difensivo, probabilmente composto da Bertoldi e Rosso al centro, e con Santacroce a Castrini attesi invece sulle fasce esterne. In avanti ecco una mediana composta da Conrotto, Glarey, Zamparo e Basso, mentre le maglie da titolari in attacco saranno sulla spalle di Anastasia e Testa. Per quanto riguarda l’Albissola di Fabio Fossati ecco che vedremo in campo tanti uomini i punta del club ligure, che già ha dato ottima prova di sè nel pre season, dove ha pure incontrato il Genoa (pur rimediato la sconfitta per 3-0). Per la compagine dell’Albissola di sicuro questo pomeriggio vedremo in campo tra i pali Albertoni, benchè Piccardo rimanga a disposizione: in avanti ecco Oliana, Damonte, Gargiulo e Oprut. Pochi dubbi anche in mediana dove verrà confermato il duo Gulli-Raja, mentre Mahrous e Cais agiranno sulle fasce esterne. Per l’attacco della formazione ligure si fanno avanti Martignago e Balestrero, titolari dal primo minuto.

© Riproduzione Riservata.