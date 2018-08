DIRETTA/ Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv: Castiglioni e Panziera avanti (8 agosto 6^ giornata)

Diretta Europei nuoto 2018: info streaming video e tv della sesta giornata di gare a Glasgow, oggi mercoledi 8 agosto 2018. Attesa per la finale di Paltrinieri questa sera.

Si è appena chiusa anche la questa mattina di gare per gli Europei di nuoto a Glasgow: ormai siamo alla penultima giornata di competizione e il programma delle batterie si fa sempre più sottile a favore delle finalissime, attese per di sera. Andando subito a vedere i risultati finali vediamo che nelle batterie dei 200 m dorso femminili la nostra Margherita Panziera non ha avuto problemi a supere la fase: come lei anche Vergani e Dotto nelle batterie dei 50 m stile libero e Bianchi e Di Liddo, in vasca per i 50m farfalla. Buone notizie per la delegazione Italiana arrivano poi dalle acque di Glasgow per le batterie dei 100 m farfalla maschili: qui hanno ottenuto il pass di qualificazione gli azzurri Codia e Rivolta, mentre Brudisso non c’è l’ha fatta. Bene anche le azzurre dei 50m rana femminili visto che sia Martina Carraro che Arianna Castiglioni hanno trovato la semifinale: pure nella batterie della staffetta 4x100m mista stile libero l’Italia ha trionfato, trovando un posto nella finale con Zazzeri, Miressi, Galizia e Ferraioli.

IN VASCA

Si scende in vasca a Glasgow per un'altra emozionate giornata dei Europei di Nuoto 2018: a dare il via come al solito saranno le batterie, ove ovviamente sono attesissimi anche gli atleti della nazionale italiana, tra i migliori per ora nelle acque scozzesi. Andiamo quindi a vedere subito chi saranno gli azzurri da tenere d'occhio anche solo questa mattina nelle gare di qualificazioni. Le prime a farsi vedere saranno Margherita Panziera e Carlotta Toni nelle batterie dei 200m dorso mentre ai 50m farfalla riflettori puntati sulle azzurre Bianchi e Di Liddo, con Carraro e Castiglioni alla rana. Per gli azzurri vedremo invece protagonisti questa mattina a Glasgow Dotto, Miressi, Vergani e Zazzeri nelle batterie dei 50 m stile libero: con loro oggi anche Burdisso, Coda e Rivolta per i 100 m farfalla. Diamo quindi la parola alla vasca!

INFO E ORARI

Sesta giornata degli Europei di nuoto 2018 a Glasgow: nuovo appuntamento quindi con l’acqua scozzese per la prima manifestazione del continente, e dove l’Italia sta davvero coprendo di gloria. Ci attendiamo quindi tante emozioni anche oggi 8 agosto: dopo tutto il programma è fittissimo e non solo per il mattino quando saranno previste le prime batterie. Anche la sera i riflettori saranno puntati sugli azzurri e sopratutto su Gregorio Paltrinieri. Il nuotatore infatti ieri ha agilmente conquistato il pass per la finale dei 800 m stile libero e di certo promette scintille dopo il bronzo ottenuto, pur sofferente e malato, nei 1500 m a stile libero. Altra finalissima da tenere d'occhio sarà poi quella dei 100 m femminili a stile libero con Federica Pellegrini: la concorrenza per la Divina però sarà di primissimo livello. Ricordando che come al solito anche oggi il programma di gare per gli Europei di Nuoto 2018 saranno divisi in due tronconi, andiamo a vedere nel dettaglio quali saranno le discipline previste oggi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo le imprese dei nuotatori italiani agli Europei di vasca lunga di Glasgow 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione (www.glasgow2018.com/sports/aquatics) oltre che della Federnuoto che dovrebbe anche fornire i risultati live delle varie gare (www.federnuoto.it). Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per le batterie mattutine e poi Rai 2 per la sessione pomeridiana, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Andiamo ora a vedere nel dettaglio il programma della giornata di oggi: gli Europei di nuoto 2018 a Glasgow oggi saranno aperti alle ore 10.00 dalle batterie dei 200m dorso femminili e cui faranno seguito anche i 50m farfalla e i 50m rana sempre per la categoria femminile. Quarta e quinta prova invece per gli uomini con le batterie dei 50m stile libero e i 100m farfalla: dopo di loro ecco le tre staffette della 4x 100 m mista donne, e uomini e la 4x100m mista a stile libero. Non meno impegnativo il programma di gara della serata, dove di scena a Glasgow saranno finali e semifinali. Si scenderà in vasca alle ore 17.30 e per le semifinali andranno in scena le prove dei 200m dorso, 50m farfalla e e 50m rana femminili, oltre che le prove maschili dei 50m stile libero e dei 100 m farfalla. Gustoso il programma delle finali oggi agli Europei di nuoto: ecco infatti per le prove per le medaglie dei 800m stile libero, 50m rana, e 200m dorso maschile e per le donne la finalissima dei 100m stile libero, 200m misti e la staffetta 4x100m mista a stile libero.

