GUSTAVO GIAGNONI È MORTO/ Addio all'allenatore col colbacco, il ricordo di Roma, Cagliari e Milan su Twitter

Gustavo Giagnoni è morto, addio all'allenatore col colbacco, ex di Milan e Torino. Aveva 85 anni: da tempo malato, è deceduto nella sua casa di Mantova

08 agosto 2018

La morte di Gustavo Giagnoni ha scioccato diversi club che lo avevano ammirato sia come proprio tecnico che come avversario. Sui social network sono numerosissimi gli addi, come quello del Torino che sottolinea: "Ci coglie una terribile notizia a Liverpool, ci ha lasciato Gustavo Giagnoni. Resterà per sempre nel cuore della gente del Torino per la straordinaria umanità e il suo temperamento sanguigno. Era un grande uomo e un grande allenatore. Il Torino si stringe commosso intorno alla sua famiglia". Anche la Roma lo ricorda: "Piangiamo la scomparsa di Gustavo Giagnoni, allenatore della Roma tra il 1977 e il 1978. Ai familiari va l'abbraccio della società e di tutti i tifosi romanisti". Così come il Cagliari: "Il Cagliari piange la scomparsa di un grande uomo e si stringe con affetto ai suoi familiari". Splendide parole per lui arrivano dal Milan: "Ci uniamo al cordoglio della sua famiglia, ricordandolo con affetto". (agg. di Matteo Fantozzi)

ADDIO ALL'ALLENATORE COL COLBACCO

Gustavo Giagnoni è morto all’età di 85 anni nella sua casa di Mantova, dove viveva ormai da moltissimi anni, e il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di questo allenatore, da tempo malato, che ha lasciato ovunque bei ricordi. A dimostrazione potremmo prendere il messaggio di cordoglio scritto dal Cagliari sul proprio profilo Twitter: “Il Calcio Cagliari piange la scomparsa di Gustavo Giagnoni, grande uomo di calcio, e si stringe con affetto ai suoi familiari. Ciao mister”. Giagnoni era noto come “l’allenatore col colbacco” a causa del caratteristico copricapo che era solito indossare, un gesto all’inizio casuale e poi diventato scaramantico perché in inverno con il Torino aveva infilato una bella serie di risultati dopo un difficile inizio di stagione proprio quando, con l’arrivo del freddo, il mister aveva cominciato ad indossare il colbacco in panchina.

LA CARRIERA DI GUSTAVO GIAGNONI

Gustavo Giagnoni era nato a Olbia il 23 marzo 1933, da calciatore aveva giocato con le maglie di Olbia, Reggiana e Mantova, che diventerà la sua città. Ma lo si ricorda soprattutto come allenatore: partito sempre dal Mantova, passò al Torino nel 1971 e alla prima stagione conquistò subito un terzo posto in campionato. Tre anni dopo fu chiamato sulla panchina del Milan dove rimase fino all’ottobre del 1975, per poi allenare Bologna, Roma, Pescara, Udinese, Perugia, Cagliari, Palermo e Cremonese in una carriera che lo ha dunque portato a girare l’Italia per allenare in piazze molto importanti. Da ricordare alcune promozioni in Serie A, l’ultima nel 1991 alla guida della Cremonese, e la qualificazione ai danni della Juventus in Coppa Italia con il suo Cagliari nel 1986-1987. Chiuse la carriera come direttore tecnico del Mantova, festeggiando altre due promozioni, in C2 e poi in C1.

