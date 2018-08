Italia U20 San Marino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, risultato live (amichevole)

Diretta Italia Under 20-San Marino: info streaming video e tv della partita amichevole, in programma oggi mercoledi 8 agosto 2018 a Misano, alle ore 18.00.

08 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Italia U 20 San Marino (LaPresse)

Italia Under 20-San Marino è la partita amichevole in programma oggi mercoledì 8 agosto 2018: fischio d'inizio fissato per le ore 18.00 allo Stadio comunale di Santamonica di Misano Adriatico. Dopo la medaglia d’argento agli europei under 19 in Finlandia la nostra nazionale giovanile torna in campo sotto la guida del ct Paolo Nicolato. In campo però non ci saranno ovviamente i finalisti contro il Portogallo della competizione che si è chiusa solo pochi giorni fa: i convocati dal ct azzurro al ritiro di Bagno di Romagna sono infatti tutti giocatori che non sono andati in Finlandia. Non per questo il test match di questa sera contro la nazionale di San marino sarà meno significativa: in campo Nicolato vorrà dare il giusto avvio a un nuovo ciclo della nazionale italiana under 20. Non meno motivata la nazionale di San Marino che a settembre scenderà in campo per disputare la Uefa Nations league, appuntamento a cui la compagine di Mister Franco Varrella vorrà presenziare al massimo della forma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che, salvo modifiche di palinsesto, la partita amichevole di questo pomeriggio tra Italia U 20 e San Marino sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: diretta streaming video, teoricamente previsto tramite il portale raiply.it. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati di rimanere collegati ai profili social delle due squadre per rimanere aggiornati su quando sta accadendo in campo.

PROBABILI FORMAIZONI ITALIA SAN MARINO

Come prima annunciato, il ct Nicolato, appena arrivato alla panchina dell’Under 20 dopo la bella esperienza in Under 19, vorrà dare un nuovo impulso alla formazione azzurra giovanile. Ecco perché nella lista dei 20 convocati a Bagno di Romagna vediamo tanti nomi nuovi: difficile quindi immaginare quale potrebbe essere il modulo di riferimento per la probabile formazione del test match amichevole di questa sera. Tra i pali comunque dovremmo vedere Loria, numero 1 della Juventus primavera: avanti una difesa a 4 con Valietti e Sala sull’estreno, mentre al centro le maglie a titolari saranno sulle spalle di Alari e Capone, ora al Crotone. Probabile modulo a tre in mediana, con in cabina di regia Di Pardo: assieme allo juventino ecco Ricci e Valeau, ma con parecchi ballottaggi aperti. Per l’attacco non ci sono dubbi visto che il tecnico ha convocato solo tre attaccanti: ecco quindi titolari Sottil, Gori e Olivieri, con il primo di ritorno da un ottimo pre season con la formazione viola titolare. Per quanto riguarda probabile formazione di San Marino pare possibile che la compagine di Varrella possa scendere in campo con un prudente 4-1-4-1. In ogni caso tra i pali non dovrebbe mancare Aldo Simoncini della Tre Fiori: in difesa un modulo a 4 con Cesarini e Bonini chiamati a occupare le corsie esterne mentre toccherà a Della Valle e Biordi a coprire la parte centrale del reparto, pur con a disposizione Cristian Brolli. Grandoni agirà da collegamento con la mediana composta da Tosi, Rinaldi, Battistini e Berardi: Hirsh rimarrà comunque a disposizione della panchina. Per l’unica punta d’attacco qualche dubbio in casa di Varrella: rimangono infatti a disposizione Angelini, Tommassini, Vitaioli e Giardi.

