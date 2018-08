Matera Potenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Matera Potenza streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Coppa Italia di Serie C per il primo turno della fase a gironi

08 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Matera Potenza (LaPresse)

Matera-Potenza, diretta dal signor Miele di Nola, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 17.30, sarà una delle sfide della prima giornata del primo turno di Coppa Italia di Serie C, rinviata a causa del maltempo che ne ha impedito la disputa domenica. Derby lucano che torna in grande stile dopo che per diverse stagioni le due formazioni hanno partecipato a campionati diversi: Matera di nuovo iscritto dopo le difficoltà dell'ultimo anno, con la squadra pesantemente penalizzata per irregolarità amministrative nello scorso campionato. Il Potenza di nuovo tra i professionisti dopo l'esaltante cavalcata della scorsa stagione, che l'ha portato a vincere il campionato di Serie D.

L'agognato passaggio di proprietà ha senza ombra di dubbio monopolizzato l'attenzione degli sportivi materani negli ultimi due giorni. Il passaggio agli imprenditori locali ha messo la parola fine all'era Columella, che ha portato il Matera a sognare la B per un paio di stagione, ma anche a vivere pericolosamente l'ultimo anno, con 13 punti di penalizzazione nella passata stagione (che sono costati la partecipazione ai play off) e il rischio della mancata iscrizione questa estate. Per la nuova proprietà non ci sarà tempo per il rodaggio in Coppa Italia, il Matera affronterà la sfida con le risorse che si ritrova contro un Potenza che si è invece già rodato nel precampionato: 3-2 per i potentini il risultato dell'ultima amichevole contro una formazione già affrontata nello scorso campionato di Serie D, l'AZ Picerno, battuta in rimonta dopo lo 0-2 iniziale grazie alle reti di Pepe, Franca e Deleonardis. Per motivi di sicurezza, va segnalato che il derby (si attende la decisione ufficiale) potrebbe essere disputato a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita Matera Potenza non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul sito elevensports.it: streaming in chiaro, gratis, per tutti gli utenti già iscritti al portale.

PROBABILI FORMAZIONI MATERA POTENZA

Deve ancora iniziare la preparazione estiva il Matera: probabili formazioni ancora in alto mare per quanto riguarda la formazione biancazzurra, che per questo derby lucano con grande probabilità si affiderà a un gruppo di giovani affiancato dai giocatori ancora in rosa, che risponderanno alla chiamata della società appena passata di mano, nelle ultime ventiquattr'ore, agli imprenditori materani Nicola Andrisani e Vitantonio Ripoli, che hanno accolto da Columella l'eredità di una società ormai da tempo in grave crisi. Risponderà il Potenza allenato da Ragno con un 4-3-3: giocheranno Mazzoleni in porta, Caiazza sulla corsia laterale di destra in difesa ed Emerson sulla corsia laterale di sinistra, mentre i due difensori centrali saranno Coccia e Strambelli. Matino a centrocampo sarà affiancato da Dettori e Pepe, nel tridente offensivo potentino partiranno dal primo minuto Genchi, Panico e Piccinni.

