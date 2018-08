Modric all'Inter/ Ultime notizie: oggi Luka incontra Perez, è il giorno decisivo?

08 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Luka Modric (LaPresse)

Oggi per Luka Modric e per scoprire il suo futuro è un giorno molto importante, forse decisivo. Infatti è il giorno del faccia a faccia tra Modric e Florentino Perez, presidente del Real Madrid che rischia di perdere il centrocampista croato a vantaggio dell’Inter. Oggi Modric dovrebbe tornare ad allenarsi a Valdebebas e poi, in serata, ci sarà il summit con Perez, di ritorno dagli Stati Uniti. Lì il croato dovrà essere chiaro: dentro o fuori dal Real. D’altronde Modric ha le idee chiare e dirà al suo presidente che vuole cambiare aria dopo sei anni di successi e che vuole l'Inter. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport. Il fresco precedente di Cristiano Ronaldo per un verso incoraggia Modric, ma allo stesso tempo Perez non può privarsi in contemporanea dei suoi due giocatori migliori. La tifoseria rischia di prenderla male.

MODRIC ALL'INTER? LE MOSSE DEI NERAZZURRI E DEL CROATO

Tra Modric e il numero uno c’è però un rapporto speciale, una stima cresciuta negli anni. Anche per questo motivo Modric nei giorni successivi alla terza vittoria consecutiva in Champions League aveva espresso al presidente il desiderio di cambiar vita, di cercare altrove nuove sfide. In quei frangenti Perez si era lasciato scappare una promessa che ora il croato ritiene di poter incassare. A differenza dell'addio di Ronaldo, sancito da un incontro piuttosto formale tra l'agente Jorge Mendes e José Angel Sanchez, numero due del Real Madrid, Modric e Perez si vedranno di persona, a conferma di quanto sia forte e sincero il loro rapporto. L'Inter ha già fatto proposto al croato un nuovo contratto sino al 2022, mentre per l’offerta al Real molto dipenderà da cosa succederà oggi. Intanto Piero Ausilio è pronto a fare le valigie per Madrid: sabato la squadra di Luciano Spalletti affronterà l’Atletico, ma l’auspicio è che la trasferta spagnola possa coincidere con la trattativa tanto attesa.

