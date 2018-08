Nicholas Bett è morto in un incidente stradale/ Il 28enne kenyano era campione del mondo dei 400 m a ostacoli

Nicholas Bett è morto in un incidente stradale, il ventottenne kenyano era campione del mondo dei 400 metri a ostacoli. La medaglia d'oro ai Mondiali di Pechino nel 2015.

08 agosto 2018

Il mondo dello sport è stato colpito da una tragedia per la morte di Nicholas Bett. L'atleta kenyano di 28 anni è deceduto in un incidente sull'altopiano di Nandi a 250 chilometri a nordovest di Nairobi. La polizia della Contea ha spiegato con precisione quanto accaduto in una zona davvero molto famosa per l'allenamento. Specifiche sono arrivate anche dal suo coach Vincent Mumo. Questi ha specificato che Nicholas Bett era a bordo di un suv che a causa di un dosso si è ribaltato. Al momento non sono state aggiunte specifiche in merito all'incidente in questione. L'annuncio ha portato ovviamente al cordoglio dei tanti appassionati e anche dei molti colleghi che stimavano Nicholas Bett. L'atleta infatti si era dimostrato grandissimo protagonista di fairplay all'interno del lungo percorso della sua carriera.

LA CARRIERA DI BETT

Nicholas Bett era nato a Kislii il 14 giugno del 1992. Nella sua carriera aveva raggiunto il suo punto più alto nel 2015 a Pechino dove nei 400 metri ad ostacoli aveva vinto l'oro. Precedentemente aveva raggiunto due bronzi, nei 400 m e nella staffetta, a Marrakech nei campionati africani. Non era riuscito a ripetersi invece nelle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Di recente era stato tra i protagonisti dei Giochi del Commonwealth della Gold Coast posizionandosi ottavo nei 400 metri a ostacoli. Era un atleta ancora con interessanti margini di crescita che gli avrebbero permesso di raggiungere altri prestigiosi obiettivi non fosse stato proprio per il tragico incidente in cui alla fine ha perso la sua vita.

