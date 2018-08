Risultati Champions League/ Diretta gol live score delle partite (andata, terzo turno preliminare)

Risultati Champions league: diretta gol live score delle partite di andata del terzo turno preliminare. Oggi 8 agosto 2018 le ultime sfide della fase.

08 agosto 2018 Michela Colombo

Risultati Champions League (Foto LaPresse)

Dopo gli entusiasmanti match andati in scema ieri ecco che anche oggi mercoledì 8 agosto 2018 si torna a parlare di Champions League: in campo infatti questa sera le ultime tre partite di andata del terzo turno preliminare della prima competizione europea. Manca quindi sempre meno al momento in chi anche i big di Europa entreranno a far parte del tabellone della prima competizione per club sul continente: la fase a gironi infatti si fa sempre più vicina e con lei anche le squadre big italiane del Campionato di Serie A come Juventus, Inter, Roma e Napoli. Nell'attesa di questo momento però va detto che i match di oggi non saranno di certo meno spettacolari: vincere questa sera sarà senza dubbio importantissimo per poi non dover rischiare il tutto per tutto nel ritorno per la qualificazione ai prossimi play off della Champions league 2018-2019.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Dato che ieri sono andati in scena ben 7 incontri, non ci possiamo aspettare un programma poi troppo ricco per la giornata di oggi 8 agosto 2018: saranno infatti appena tre le partite di andata che avranno luogo per il terzo turno a eliminazione diretta della Champions league. Come dice l'adagio “pochi ma buoni”: le sfide a cui assisteremo questa sera sono comunque di primo livello per questa fase del tabellone. Alle ore 19.00 avrà luogo allo stadio Touma di Salonicco la sfida tra Paok e Spartak Mosca: alla stessa ora ma allo Stadio di Salisburgo ecco infine la partita di andata tra Rb Salisburgo e lo Shkendja, club già noto agli appassionati italiani per aver affrontato l’anno scorso il Milan in Europa league. Il gran finale di questa fase è atteso poi per le ore 20,45 al Celtic Park di Glasgow: qui andrà in scena la sfida tra Celtic e Aek Atene, dove la compagine del quadrifoglio farà di tutto per sfruttare al meglio il vantaggio del fattore campo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2018

Ore 19:00 PAOK - Sp. Mosca

Ore 19:00 Salzburg - Shkendija

Ore 20:45 Celtic - AEK

