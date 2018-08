Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score delle partite (1^ turno fase a gironi)

Risultati Coppa Italia Serie C: diretta gol live score delle partite in programma oggi emrcoledi 8 agosto 2018 e valide per il primo turno della fase a gironi.

08 agosto 2018 Michela Colombo

La Coppa Italia di Serie C torna sotto i riflettori e lo fa oggi mercoledì 8 agosto 2018, con appena tre incontri messi in calendario. Programma ben risicato in un momento in cui la stessa terza serie del calcio italiano è in un ciclone da cui difficilmente si potrà uscire a breve. Di fatto in origine il programma dei match ne prevedeva cinque per oggi, tra cui il recupero di una sfida originariamente messa in programma per domenica scorsa. Poi la solita girandola di spostamenti, affatto insolita nella serie C che sia Coppa Italia o campionato regolare. Di fatto saranno quindi appena tre incontri ad allietare gli appassionati della lotta per la coccarda nella terza serie italiana: le sfide, ben poche, però non saranno meno avvincenti, visto che saranno comunque valide per il primo turno della fase a gironi e prima occasione ufficiale per vedere i propri beniamini.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE

Fatte le dovute modifiche nel calendario ecco che per la giornata di oggi mercoledi 8 agosto 2018 stavano appena tre le partite da giocare. Si scenderà in campo subito alle ore 17.00 per la partita tra Cuneo e Albissola, valida per il girone A. Va ricordato che tale gruppo contiene appena questi due club, che quindi si sfideranno in gare di andata e ritorno per decidere chi passerà il turno. Alle ore 17.30 il calendario ufficiale poi ci offre la partita tra Matera e Teramo, messa in programma presso lo Stadio XXI settembre - Franco Salerno. Anche in questo caso le due contendenti del girone L della Coppa Italia di Serie C disputeranno gare di andata e ritorno per decidere la qualificazione: nel gruppo ci sono appena questi due club e vincere oggi quindi si rivelerà già decisivo. A chiudere il programma della prima giornata della fase a gironi della Coppa Italia di serie C sarà poi la partita tra Teramo e Fermana per il girone H, il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 20.00 allo Stadio Gaetano Bonolis. Anche qui trattandosi di un girone con solo due club, vediamo bene che il match di oggi sarà di fatto quello di andata: vincere già questa sera sarà quindi più che mai fondamentale.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 17:00 Cuneo Albissola

Ore 17:30 Matera Potenza

Ore 20:30 Teramo Fermana

