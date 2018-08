Teramo Fermana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Teramo Fermana: info streaming video e tv della partita in programma oggi 8 agosto e valida per la prima fase della Coppa Italia di Serie C 2018-2019.

08 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Teramo Fermana (LaPresse)

Teramo-Fermana, diretta dal signor Maranesi di Ciampino, mercoledì 8 agosto 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del primo turno della nuova Coppa Italia di Serie C. Abruzzesi e marchigiani sono inseriti in un girone con due sole squadre, dal loro scontro dunque arriverà la qualificata al turno successivo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli utenti registrati al sito elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet in maniera del tutto gratuita, senza dove pagare l'evento o un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO FERMANA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa abruzzesi, schierati dal tecnico Giovanni Zichella con un 4-3-3, schiereranno Lewandowski tra i pali, Mantini in posizione di terzino destro, Altobelli e Speranza al centro della retroguardia e Mastrilli in posizione di terzino sinistro. Spighi, Ranieri e De Grazia andranno a formare il terzetto titolare sulla mediana, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Di Renzo, Bacio Terracino e Fratangelo. Risponderà la Fermana, schierata dal tecnico Flavio Destro con un 4-3-3 speculare agli avversari, con Valentini tta i pali, Colonna sull'out difensivo di destra e Guerra sull'out difensivo di sinistra, mentre di due difensori centrali saranno Comotto e Soprano. Urbinati a centrocampo sarà affiancato da Grieco a da Zero, in attacco Cremona gioherà assieme a Maurizi e Montagnoli nel tridente d'attacco della formazione gialloblu.

CONTESTO E RISULTATI

Il percorso di preparazione al prossimo campionato di Serie C, dopo i recenti eventi relativi a ripescaggi e possibile sospensione del torneo (il cui inizio è stato comunque posticipato da fine agosto a inizio settembre) ha allungato notevolmente i piani di tutte le società riguardo la preparazione precampionato, come per Teramo e Fermana, oggi in campo. La Coppa Italia quindi assume maggiore importanza agonistica anche per riuscire ad inanellare successi in grado di fare morale e regalare convinzione: soprattutto, il Teramo e la Fermana saranno chiamati a lavorare nel migliore dei modi sul mercato per evitare le preoccupazioni della passata stagione e consolidarsi tra i professionisti: gli abruzzesi aspettano ancora di rilanciarsi dopo la mancata promozione in Serie B del 2015, revocata per l'illecito sportivo relativo alla penultima partita contro il Savona di quel campionato.

© Riproduzione Riservata.