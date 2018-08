VIDEO/ Napoli Borussia Dortmund (3-1): highlights e gol. Ancelotti: Milik? incide sempre (amichevole)

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 11.39 Umberto Tessier

Tra i protagonisti del Napoli in campo ieri per il match amichevole contro il Borussia Dortmund si è fatto vedere anche Milik, autore pure di una rete che sa di promessa di un suo grande ritorno in campo dopo i terribili infortuni subiti. In ogni caso il giudizio del tecnico azzurro Carlo Ancelotti sul polacco è importante, come emerge dalle dichiarazioni fatte della stesso allenatore a Sky: “Milik? È un giocatore che è presente e non solo per i gol che fa, ma anche per il tipo di giocoche sa fare. Ora però dobbiamo avere pazienza, conosciamo le vicissitudini che ha passato. Ora sta bene ma deve migliorare la sua condizione. Di certo i gol lo aiutano in questo senso”. (agg Michela Colombo) CLICCA QUI PER IL VIDEO CON LE PAROLE DI ANCELOTTI (da video sky)

Dopo la scoppola subita contro il Liverpool il Napoli di Ancelotti cerca l'immediato riscatto nella seconda amichevole di prestigio contro il Borussia Dortmund. L'inizio della gara è però a favore dei tedeschi che puntano tutto sul possesso palla con gli azzurri che aspettano per ripartire e fare male. Dopo un paio di azioni interessanti dei gialloneri, Milik dal nulla pesca un bel gol da fuori area con il sinistro che fulmina il portiere avversario. Soddisfazione enorme per il polacco che spera di vivere finalmente una stagione da protagoniste dopo due annate ricche di sfortuna. I tedeschi cercano la reazione ma si imbattono in un attento Karnezis. Intanto Ounas regala spunti interessanti e conquista un angolo verso metà frazione battuto da Verdi. Sul cross si avventa Maksimovic che schiaccia di testa e firma il raddoppio. I due epurati di Sarri, Ounas e Maksimovic, vogliono dimostrare ad Ancelotti che l'ex allenatore si sbagliava a non considerarli. La prima frazione termina quindi con gli azzurri avanti di due reti. Nel secondo tempo Ancelotti rivoluziona la squadra dando spazio all'intera rosa. I gialloneri, su iniziativa di Pulisic, il migliore dei suoi, trovano la rete di Philipp che sfrutta la deviazione di Luperto. I tedeschi, nei successivi minuti, in realtà non producono tanto e quando lo fanno trovano la risposta di Karnezis pronto a respingere l'assalto di Pulisic. Nel finale c'è gloria anche per Callejon che finalizza l'ottimo assist di Fabian Ruiz e chiude la gara. Bella vittoria per il Napoli che risponde alle tante critiche dopo la disfatta contro il Liverpool. Naturalmente parliamo solo di calcio d'estate e i giudizi devono essere sempre equilibrati. Sabato 11 agosto gli azzurri affronteranno il Wolfsburg per l'ultima amichevole stagionale prima di incontrare la Lazio all'Olimpico per l'esordio in campionato.

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul Borussia Dortmund, queste alcune dichiarazioni raccolte dal portale tuttonapoli: “Vincere non è tanto importante in questo momento. La gara è stata diversa rispetto a quella col Liverpool, con meno errori anche se qualcuno c’è stato ancora in fase di costruzione. C’è l’idea di cambiare qualcosa, che necessita più tempo, questo è normale. Dobbiamo aprire più il gioco in fase di costruzione. Il tipo di gara è stato diverso, abbiamo atteso un po’ in più rispetto alla pressione offensiva fatta col Liverpool, e abbiamo rischiato meno. Ma quando le gambe staranno meglio cercheremo una pressione più alta, non c’era possibilità di tenere ritmi altissimi oggi. Il gol di Milik è un’ottima notizia, ma è un giocatore presente in tutte le fasi del gioco. Bisogna avere pazienza con lui, conosciamo le sue vicissitudini. Ora sta bene e senza dubbio il gol lo aiuterà. Malcuit un terzino molto molto offensivo, veloce, ma è chiaro che si deve inserire con gli altri e imparare i movimenti della difesa, che i ragazzi fanno molto bene. Magari dovrò telefonare Sarri e vedere se mi aiuta".

