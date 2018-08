VIDEO/ Roma Real Madrid (1-2): highlights e gol. Di Francesco: male la difesa, ma in avanti... (ICC 2018)

Video Roma Real Madrid (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita, valida per la International Champions cup 2018. Rete della bandiera per Strootman.

08 agosto 2018

Nonostante il pesante KO subito nella notte italiana per 2-1 contro il Real Madrid in casa Roma non ci si dispera, anzi si vuole vedere quanto messo in campo con grande lucidità. Il primo a voler guardare il bilancio dell’amichevole dell’International Champions cup 2018 in maniera costruttiva è proprio il tecnico giallorosso Di Francesco, che nel post match ha dichiarato: “Certe partite servono a capire dove devi lavorare di più. Abbiamo tirato solo due volte in porta? Mi pare riduttivo vedere i dati così per quello che la squadra ha creato nel primo tempo: potevamo sicuramente sfruttare meglio le palle recuperate e metà campo. Parlare solo di numeri non serve. Ci sono cose positive e tante altre da migliorare. Abbiamo giocato contro squadre di altissimo livello e questa forse è la migliore al mondo: con loro si può sbagliare. Non mi è piaciuta la fase difensiva. La linea ha lavorato in maniera disordinata, soprattutto per quanto riguarda il primo gol, che poi ha determinato l'andamento della gara”. (agg Michela Colombo)

LA PARTITA

La Roma esce sconfitta 1-2 dal confronto con il Real Madrid, valido per l’ultima giornata di ICC. Blancos subito avanti con Asensio, abile a punire alla prima occasione utile. Al 16esimo Bale raddoppia e il Real Madrid prova a gestire fino alla fine. Strootman trova il gol nel finale ma la Roma fa troppo poco per riuscire a portare le merengues ai rigori. Termina qui l’avventura della squadra capitolina negli USA: tre partite, una vittoria e due sconfitte.

SINTESI PRIMO TEMPO

I problemi metereologici hanno fatto slittare di mezzora il calcio d'inizio. Gli spalti del MetLife Stadium sono stati evacuati per pericolo di caduta fulmini. Le autorità, per il timore di una possibile tempesta, hanno svuotato l’impianto. Tutto ok e si parte. Roma in campo con il 4-3-3. Tra i pali Olsen, difesa con Florenzi, Fazio, Marcano e Kolarov. A centrocampo Cristante, De Rossi e Pastore mentre in zona offensiva troviamo El Shaarawy, Dzeko e Perotti. Stesso modulo utilizzato da Lopetegui. In porta Navas, linea difensiva composta da Carvajal, Ramos, Nacho e Reguilon. In mediana Ceballos, Kroos e Isco, in attacco il tridente Bale-Benzema-Asensio.Il risultato si sblocca dopo appena cento secondi. Marcano si perde Asensio e Bale con un pallone magico libera lo spagnolo al tu per tu con Olsen: freddezza e precisione. Real Madrid in vantaggio, 0-1. Carvajal minaccia l'area avversaria dalla destra. Transizione orizzontale e verticalizzazione improvvisa per Bale che scatta in area ma viene fermato per fuorigioco. Punizione per la Roma. La risposta della Roma arriva al decimo. Dzeko calcia con il sinistro e impegna Navas in una parata complicata. Il costaricense risponde presente. Poco dopo però l'estremo difensore del Real regala palla agli avversari sulla trequarti. La Roma non ne approfitta. Pastore attende troppo poi serve El Shaarawy che anzichè calciare si complica la vita. Gol sbagliato, gol subito. Difesa giallorossa disattenta e Bale dopo aver lasciato sul posto Marcano insacca con precisione sul primo palo: 0-2. La Roma prova a reagire. La squadra di Eusebio Di Francesco ci prova in qualche modo sulle fasce ma in area Dzeko è abbandonato al suo destino. Il Real gestisce con pazienza il possesso e il vantaggio. Alla mezzora viene concesso un cooling break. Nell'ultimo quarto d'ora di gioco il Real Madrid riesce a gestire abbastanza bene il vantaggio. La Roma ci prova timidamente non dando mai l'impressione di poter almeno impensierire Navas. Qualche cross in area ma niente di più: Dzeko là davanti è troppo isolato. Al 38esimo Benzema ci prova dopo un velo di Bale: destro potente e angolato. Olsen c'è. Subito dopo Fazio salva un gol già fatto. Olsen esce male e perde il pallone, Asensio calcia a botta sicura ma Fazio sulla linea respinge. I giallorossi riescono a rendersi più o meno pericolosi sugli sviluppi di un calcio piazzato. Kolarov crossa bene, Pastore anticipa tutti ma angola troppo. Palla fuori. Prima dell'intervallo Ceballos e Bale bombardano l'area giallorossa. Olsen, in qualche modo, riesce a cavarsela. Fine primo tempo.

SINTESI SECONDO TEMPO

I due tecnici durante l'intervallo effettuano numerosi cambi. La Roma ben sei: entrano Mirante, Manolas, Pellegrini Lorenzo, Gonalons, Schick e Kluivert, escono Olsen, Fazio, Cristante, De Rossi, El Shaarawy e Perotti. Per il Real fuori Sergio Ramos e Kroos, dentro Javi Sanchez e Marcos Llorente. Al 48esimo arriva il primo cartellino giallo del match. Se lo prende Ceballos, abbastanza ingenuamente. La Roma con fin troppa prudenza ci prova. Florenzi crossa in area premiando il movimento di Dzeko che per pochissimo non ci arriva. Ancora sostituzioni per il Real. Escono Isco, Bale, Asensio e Benzema. Dentro Borja Mayoral, Vinicius, Lucas Vazquez e Valverde. Al 61esimo i blancos sfiorano il 3-0. Palla al nuovo acquisto Vinicius che stoppa e da fermo sfiora l'incrocio dei pali. Ci prova anche Marcos Llorente: tiro basso e teso, blocca a terra Mirante. Di Francesco effettua altri cambi: escono Marcano, Florenzi e Pastore, entrano Juan Jesus, Karsdorp e Strootman. Anche Lopetegui ne cambia diversi poco dopo. Escono Ceballos, Carvajal e Reguilon. Entrano Odegaard, Sergio Lopez e Josè Leon. Cooling break e altri cambi: fuori Kolarov e Dzeko, dentro Santon e Coric. Al 77esimo uno dei neo-entrati del Real, Josè Leon sfiora il gol: il suo colpo di testa su azione da corner termina alto di poco. Ci prova anche Pellegrini: palla alle stelle. All'83esimo i giallorossi riescono a riaprire il match. Santon con una rimessa laterale lunghissima serve in verticale Schick che prolunga e libera sul secondo palo Strootman che insacca. La Roma ci prova. Subito dopo l'olandese ci prova con un tiro da fuori area, decisamente più complicato. Palla che termina fuori di diversi metri. I giallorossi alzano parecchio il loro baricentro e rischiano di esser colpiti in contropiede. Borja Mayoral al minuto 86 si divora una ghiotta occasione calciando alto da pochi metri. Nei minuti finali la Roma non riesce a proporre una manovra in grado di impensierire gli avversari. Il Real vince 2-1.

