Video/ Torino Liverpool (1-3): highlights e gol della partita (Amichevole)

Video Torino Liverpool (risultato finale 1-3): highlights e gol della partita amichevole, giocata ieri ad Anfield. Ai granata non basta la rete di Belotti.

08 agosto 2018 Stefano Belli

Video Torino Liverpool (LaPresse)

Dopo aver travolto il Napoli con ben cinque gol, il Liverpool di Klopp vice-campione d'Europa in carica impartisce un'altra lezione di calcio a un'altra squadra italiana, questa volta è il Torino a soccombere di fronte ai colpi dei reds anche se il passivo è decisamente meno pesante rispetto a quello dei partenopei: 1-3, un risultato che ci può stare considerando il divario tecnico tra le due formazioni che per la stagione ormai alle porte hanno obiettivi completamente diversi. Il Liverpool punta a vincere quella Champions League che lo scorso 26 maggio a Kiev gli è sfuggita dai guantoni di Loris Karius (entrato in campo a un quarto d'ora dal novantesimo tra gli applausi dell'Anfield, pronto a riabbracciare il suo portiere che non ha attraversato una bellissima estate), oltre a far bene in Premier League e a dare parecchio filo da torcere al Manchester City di Guardiola, campione uscente e favorito della vigilia. I granata di Mazzarri sognano l'Europa anche se in Serie A la concorrenza, almeno per quanto riguarda le prime sette posizioni della classifica, si preannuncia più agguerrita che mai, più alla portata l'obiettivo di arrivare tra le prime otto e saltare così il terzo turno preliminare di Coppa Italia (cosa che non avverrà quest'anno, visto che domenica prossima il Toro ospiterà il Cosenza che torna in Serie B dopo 15 anni di assenza).

IL MATCH

Nel primo tempo l'arbitro Michael Oliver, che quattro mesi fa aveva mandato su tutte le furie un gentleman come Gigi Buffon, decide di prendersi la scena concedendo ai padroni di casa un rigore assurdo per un presunto contatto tra Bremer e Mané, l'attaccante dei reds non cade neppure a terra, eppure il direttore di gara decide di indicare il dischetto giudicando dannoso l'intervento del difensore centrale brasiliano. Dal dischetto Fabinho mette le cose a posto, nel senso che calcia malissimo il rigore spedendo la palla sul fondo, quasi come se si vergognasse di portare avanti il Liverpool in questa maniera. La compagine inglese preferisce sbloccare la contesa su azione: assist vincente di Salah per Firmino che si accentra e fa partire un destro a giro che non lascia scampo a Sirigu. Successivamente il portiere del Torino salva sul tiro dalla distanza di Alexander-Arnold ma deve inchinarsi alla conclusione di Wijnaldum che entra in area con grande facilità e trafigge l'estremo difensore granata per il 2 a 0. L'uno-due del Liverpool stende il Toro che reagisce in fretta e accorcia le distanze con Belotti, abile a colpire di testa sul cross di De Silvestri. Meno emozioni nella ripresa, Klopp fa riposare Salah e Firmino dando spazio a parecchi giovani promettenti come Curtis Jones, classe 2001 e ritenuto dagli addetti ai lavori l'erede naturale di Steven Gerrard. Sirigu ce la mette tutta nel tentativo di non appesantire il passivo, grazie alla collaborazione di Izzo che salva sulla linea un gol di Ings praticamente già fatto, ma a tre minuti dal novantesimo l'apertura geniale di Shaqiri è un vero e proprio invito a nozze per Sturridge che tutto solo non può proprio sbagliare e fissa così il risultato sul definitivo 3 a 1. Al triplice fischio entrambe le squadre escono dal campo con il sorriso: Liverpool consapevole di poter vivere un'altra stagione da protagonista assoluto sia in patria che in Europa a patto di sistemare la difesa (non basta l'arrivo di Alisson, uno dei portieri migliori al campo, a risolvere di colpo tutti i problemi), Torino che non ha demeritato sul piano della personalità e che ha saputo limitare i danni evitando di perdere con un passivo imbarazzante, cosa che non è riuscita a un ben più quotato Napoli.

