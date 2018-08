Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Streaming video e diretta tv: programma e orari (Rogers Cup)

Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv, programma e rsultati delle partite di tennis per la Rogers cup 2018, oggi 9 agosto.

09 agosto 2018 Michela Colombo

Novak Djokovic (LaPresse)

Nuova giornata dedicata alla Rogers Cup: il grande tennis torna quindi protagonista in Canada con i tornei Atp Toronto e Wta Montreal, nonostante il fuso avverso per tutti gli appassionati italiani. Come infatti è ormai noto anche oggi quando prenderanno il via gli ottavi di finale o meglio il terzo turno del tabellone principale, la maggior parte delle sfide è attesa nella notte italiana e anche oggi non si scenderà sul cemento canadese prima delle nostre ore 18.00 anche se sono previsti ritardi. Come ieri anche per oggi il tempo non pare essere clemente su Toronto e Montreal e non saranno quindi inattesi ritardi e/o dilazioni di varie misura su tutti i campi da tennis.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per quanto riguarda le modalità per cui sarà possibile gli eventi della Rogers cup ricordiamo che per quanto riguarda l'ATP Toronto 2018 la risposta è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell'anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). Collegamento a partire dalle ore 17.00 italiane, cioè le 11.00 canadesi. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Montreal, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l'appuntamento televisivo è invece, sempre a partire dalle ore 17.00 italiane (11.00 locali), su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

IL TORNEO ATP TORONTO

Partendo dal tabellone maschile della Rogers cup vediamo subito che andranno oggi in scena i primi ottavi di finale, o meglio il terzo turno del main draw con le grandi test di serie del ranking Atp. Ad aprire i giochi saranno Dimitrov e Tiafoe, con lo statunitense favorito dopo aver battuto nella notte il canadese padrone di casa Raonic. A seguire tra i grandi protagonisti attesi sul cemento vedremo anche Novak Djokovic che affronterà il greco Tsitsipas, oltre a Marin Cilic (contro Schwartzman): attenzione poi alla sfida attesa questa note tra Hasse e Shapovalov, con il canadese di ritorno dalla bella vittoria ottenuta su Fognini nel precedente turno. Occhi puntati poi sui big match tra Nadal e Wawrinka: lo spagnolo non è apparso troppo in forma nel turno precedenti, staremo a vedere.

IL TORNEO WTA MONTREAL

Non pochi big match attesi anche nel tabellone femminile della Wta di Montreal: oggi però andranno in scena ancora due incontri del precedente turno ovvero Azarenka-Konta e Halep-Pavlyuchenkova, interrotti ieri per maltempo. Occhio quindi alle sfide per il terzo turno della Rogers cup 2018 tra Suarez Navarro e Stephens oltre alla partita tra Venus Williams e Cristea. Dopo la mezzanotte italiana poi sul cemento di Montreal vedremo in campo Maria Sharapova, contro la francese Garcia: la russa ha agilmente battuto finora sia la Karatantcheva che la Kasatkina e si presenta oggi in grande forma.

