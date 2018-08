Balotelli, tuffo pericoloso in piscina: “Bambini non fatelo”/ Video, vola da scivolo e sfiora bordo in cemento

09 agosto 2018

L'ultima “follia” di Mario Balotelli è un tuffo in piscina che poteva costargli caro. L'attaccante, sempre molto attivo sui social, ha pubblicato con il suo account Instagram un video di un tuffo tutt'altro che tranquillo. Un'acrobazia pericolosa quella dell'ex calciatore di Inter e Milan, che infatti ha sfiorato il bordo della piscina, rischiando di farsi seriamente male. Per questo poi ha scritto per i più piccoli: «Bambini non fatelo». Balotelli è infatti idolo di molti, e sono soprattutto i giovani a seguirlo sui profili social. Gli stessi che sempre sui social gli rivolgono alcune domande sul suo futuro. «Perché non vieni a Napoli?», gli hanno chiesto proprio attraverso Instagram. E lui ai suoi follower risponde: «Penso che questa domanda sia più appropriata se fatta al tuo presidente». Inoltre, ha escluso un ritorno al Milan e all'Inter: «Non c'è l'opportunità quindi neanche una risposta, mi spiace».

BALOTELLI, DALLA PAZZA CAPRIOLA AL MESSAGGIO AL NAPOLI

Tra pochi giorni Mario Balotelli compirà 28 anni, ma per certe cose il tempo sembra non passare. La voglia di scherzare è rimesta la stessa di quando aveva 16 anni e si affacciava al grande calcio. L'attaccante del Nizza si è reso protagonista di un tuffo da brividi: per poco con una capriola non è finito contro il bordo della piscina tutto in cemento. Intanto si continua a parlare del suo futuro. Le voci parlano di un possibile trasferimento al Marsiglia o di un ritorno in Italia. Difficile vederlo con la maglia del Napoli, anche se questo è proprio uno dei suoi sogni. Alcuni tifosi tra l'altro lo vorrebbero sotto gli ordini di Carlo Ancelotti. «Perché sono così affezionato a Napoli? Per vari motivi. Perché mia figlia è metà napoletana, perché ho amato una donna napoletana, perché amo i napoletani, amo il tifo napoletano, amo Napoli. E amavo Maradona», ha risposto ai tifosi che gli hanno chiesto conto del suo legame con la città partenopea.

