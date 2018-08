Europei Atletica Berlino 2018/ Streaming video e diretta tv, programma e orari (oggi 9 agosto)

Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info steaming video e tv della terza giornata di gare per l'ateltica leggera di casa in Germania, oggi 9 agosto.

09 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Europei Atletica (Lapresse)

Terzo giorno per gli Europei di Atletica 2018 di scena a Berlino in questa caldissima estate: la grande atletica leggera del continente torna quindi protagonista assoluta assieme ai suoi campionissimi per un programma di gare davvero fittissimo. Ormai siamo giunti a metà del calendario della competizione continentale e se è ancora presto per fare un bilancio anche della spedizione azzurra oltre che dell’intero evento, di certo la nostra delegazione italiana è ancora da tenere d’occhio, specie dopo il bel bronzo vinto da Yeman Crippa nei 10000 m. In attesa quindi di vedere nel dettaglio che cosa il calendario degli Europei di Berlino ci ha riservato, ricordiamo che come per gli altri giorni saranno due le fasce di gare, una mattina con le batterie e una in serata con semifinali e finali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo gli Europei di atletica di Berlino 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione, attraverso il sito della Federazione europea che è disponibile all’indirizzo http://www.european-athletics.org/. Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per la sessione mattutina e poi Rai 2 per la sessione serale, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali alternandosi agli altri sport che danno vita a questa prima edizione dei Campionati europei multi-sport. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Come da previsione al mattino ci saranno le batterie: si scenderà quindi in pedana già alle ore 9.30 con le prime prove femminili per il lancio del disco e il salto in lungo a cui si intervalleranno le prime gare per l’Eptathlon. Attenzione poi alle batterie sempre per le donne del lancio del giavellotto: per gli uomini al mattino è sono attese le gare dei 110 m ostacoli e dei 800 m. Pesante il programma delle gare serali a Berlino: si consegneranno infatti non poche medaglie per gli Europei di Atletica leggera 2018. La prima prova è attesa non prima delle ore 19.15 con la prova per l’eptathlon del lancio del peso a cui farà seguito in serata anche i 200 m (dopo le 20.30). Di fila ecco la finale del salto con l’asta femminile e la semifinale dei 100 m ostacoli, mentre questa finale chiuderà di fatto la serata, essendo stata messa in programma per le ore 21.50. Non di minor peso le prove maschili: si comincerà infatti alle ore 19.30 con le qualificazioni del salto in alto, mentre per le gare delle medaglie sono state previste le prove dei 400 m ostacoli del lancio del giavellotto, dei 200 m e dei 3000 m siepi.

