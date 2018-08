Europei Nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv: orario e programma (9 agosto)

Diretta Europei di nuoto 2018: info streaming video e tv dell'ultima giornata di gare a Glasgow, oggi giovedi 9 agosto. Gli azzurri di nuovo sul podio?.

09 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Europei Nuoto (Lapresse)

Si accenderà oggi giovedì 9 agosto 2018 l’ultima giornata per gli Europei di nuoto in vasca lunga a Glasgow: ultimo appuntamento quindi con le acque scozzesi per le ultime batterie e soprattutto le ultime medaglie messe in palio per la competizione continentale. Oggi sarà quindi anche l’ultimo banco di prova per la nutrita compagine azzurra presente a Glasgow: di certo le medaglie non sono mancate all’Italia, ma oggi il tricolore potrebbe ancora sventolare sul podio, magari al gradino più alto. Come al solito anche per oggi 9 agosto son previste due fasce di gare, una mattutina con le batterie (ormai davvero risicata) e la più ampia serale, dedicata a semifinali e finali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo le imprese dei nuotatori italiani agli Europei di vasca lunga di Glasgow 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione (www.glasgow2018.com/sports/aquatics) oltre che della Federnuoto che dovrebbe anche fornire i risultati live delle varie gare (www.federnuoto.it). Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per le batterie mattutine e poi Rai 2 per la sessione pomeridiana, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Come prima annunciato il programma di gare della mattinata agli Europei di nuoto sarà ben risicato: siamo all’ultima giornata e le batterie ovviamente sono sempre meno. Si scenderà comunque in vasca alle ore 10.00 italiane con i preliminari dei 400 m misti maschili a cui faranno seguito le batterie dei 400 m stile libero femminili. Per chiudere le prove delle staffette, ovvero la 4x100m misti uomini e donne. Molto più nutrito quindi il calendario delle gare serali con le ultime semifinali e finalissime degli Europei di nuoto di Glasgow. Si partirà subito forte alle ore 17.45 italiane con le finali dei 500 m farfalla femminili e dei 50 m stile libero maschili a cui fanno seguito le gare per le medaglie come i 50 m rana donne e i 100 m farfalla uomini. Proseguendo di aumentano le distanze: alle ore 18.20 ecco la finale femminile dei 200 m dorso e a prova mista dei 400 m uomini a cui farà seguito la gara dei 400 m stile libero, per le donne. Il gran finale della manifestazione vedrà le staffette: ecco le finalissime dei 4x100m misti uomini e donne.

© Riproduzione Riservata.