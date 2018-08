Frosinone Betis/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (amichevole)

Diretta Frosinone Betis info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi giovedì 9 agosto)

09 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Frosinone-Betis, LaPresse

Frosinone Betis Siviglia è la nuova amichevole per la formazione ciociara neopromossa in Serie A, guidata dall’allenatore Moreno Longo: si gioca alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 9 agosto presso lo stadio Benito Stirpe. Oggi dunque il Frosinone si presenta davanti al proprio pubblico amico in vista dell’inizio della stagione ufficiale con una amichevole di sicuro interesse contro il Betis, squadra di ottimo livello della Liga spagnola. Ricordiamo che nelle scorse settimane c’è stata una lunga tournée del Frosinone in Nord America, fra il Canada e gli Stati Uniti a contatto con le comunità italo-americane di origini ciociare che sono molto numerose nelle città nelle quali ha fatto tappa il Frosinone, che dunque alle esigenze di allenamento ha unito questo messaggio per tutti gli emigranti da Frosinone e dintorni e i loro discendenti. Adesso però si torna in città, perché la stagione sta ormai per cominciare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Frosinone Betis Siviglia non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi, inoltre per tifosi e appassionati gialloblù bisogna sottolineare che il match odierno di Frosinone contro gli spagnoli non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video. Le informazioni principali saranno dunque rese note dal Frosinone tramite il proprio sito Internet ma anche la pagina Facebook e il profilo Twitter ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE BETIS

Parlare delle probabili formazioni di una amichevole estiva quale Frosinone Betis Siviglia, come prima cosa naturalmente va tenuto conto dell’esigenza da parte degli allenatori di vedere all’opera quanto più giocatori possibile, magari alternando anche differenti moduli tattici e concedendosi il lusso di esperimenti che più avanti magari non sarebbe più possibile effettuare. Come punto di riferimento prendiamo comunque la formazione titolare nella precedente uscita del Frosinone, cioè la partita giocata a Detroit a conclusione della tournée in Nord America. In campo dal primo minuto erano scesi Sportiello in porta; difensori Goldaniga, Terranova e Krajnc; centrocampo a cinque con M. Ciofani, Sammarco, Crisetig, Soddimo e Molinaro; in attacco Ciano e Dionisi. Certo, quella era una partitella poi finita 10-0, questa invece una sfida di livello, tuttavia non dovremmo andare lontani dalla formazione per stasera.

