Hapoel Haifa Atalanta/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Hapoel Haifa Atalanta streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita d’andata del 3° turno preliminare di Europa League

09 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Hapoel Haifa Atalanta (LaPresse)

Hapoel Haifa Atalanta, diretta dall’arbitro austriaco Harald Lechner, si gioca questo pomeriggio giovedì 9 agosto alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) presso lo stadio Sammy Ofer di Haifa, città israeliana in cui ha sede l’Hapoel, per l’andata del terzo turno preliminare della Europa League 2018-2019. Ricordiamo innanzitutto che si tratta di una sfida inedita e che nello scorso turno l’Atalanta, dopo avere pareggiato all’andata in casa contro il Sarajevo, mettendo apparentemente a rischio la qualificazione, ha travolto i bosniaci per 0-8 a casa loro stabilendo il record di vittoria esterna più larga nella storia della Dea. Nel frattempo il sorteggio degli spareggi ha già stabilito che nell’ultimo turno estivo di Europa League la vincente di Hapoel Haifa Atalanta affronterà chi avrà la meglio in Cska Sofia Copenaghen, ma per il momento Gian Piero Gasperini e i suoi ragazzi devono naturalmente pensare solo all’Hapoel, il secondo di tre ostacoli da superare per approdare anche quest’anno alla fase a gironi.

HAPOEL HAIFA ATALANTA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per Hapoel Haifa Atalanta in diretta tv ci sono state diverse voci, anche di una possibile trasmissione in chiaro su Tv8; alla fine così non è stato, ma sulla piattaforma satellitare dovrebbe essere comunque visibile la partita su Sky Sport 1 e Sky Sport Football, rispettivamente i canali numero 201 e 202. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà anch’essa disponibile, sempre per gli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI HAPOEL HAIFA ATALANTA

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni in vista di Hapoel Haifa Atalanta, mister Gasperini dovrebbe puntare su un modulo 3-4-1-2 con Toloi, Masiello e Palomino davanti all’estremo difensore Berisha. A centrocampo ci attendiamo la coppia mediana formata da De Roon e Freuler, con Hateboer a destra e Gosens a sinistra; in attacco, considerati gli acciacchi di Ilicic, puntiamo sul Papu Gomez alle spalle di una coppia di attaccanti formata da Zapata e Barrow. Dall’altra parte, l’allenatore dell’Hapoel Haifa Nir Klinger dovrebbe puntare su un 4-3-3 che potremmo disegnare come segue: Setkus in porta; linea difensiva a quattro con Malul, Tamas, Kapiloto e Dilmoni; a formare la linea del centrocampo a tre ecco Arael, Sjostedt e Plakushenko, infine il tridente d’attacco con Sisic, Vermouth e Papazoglu.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso uno sguardo a pronostici e quote per Hapoel Haifa Atalanta, va detto che nonostante il fattore campo sfavorevole c’è grande fiducia attorno ai nerazzurri, almeno secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai che infatti quota a 1,38 un colpaccio esterno dell’Atalanta, naturalmente identificato dal segno 2. Per il pareggio e dunque il segno X si sale a 4,50, mentre una vittoria dell’Hapoel Haifa (segno 1) pagherebbe 7,75 volte la posta in palio per chi scommetterà sul successo degli israeliani.

