Kalinic all'Atletico Madrid: è ufficiale/ Ultime notizie, accordo con il Milan: contratto triennale

Kalinic all'Atletico Madrid: è ufficiale l'accordo con il Milan per il trasferimento dell'attaccante croato, che ha firmato un contratto fino al 2021.

Nikola Kalinic (LaPresse)

Nikola Kalinic all’Atletico Madrid, è ufficiale: accordo raggiunto con il Milan per il trasferimento alla corte di Diego Simeone dell’attaccante croato. Ieri l’ex Fiorentina ha sostenuto le visite mediche di rito con i Colchoneros, che pochi minuti fa hanno diramato una nota per confermare il suo acquisto: il trentenne ha messo nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2021. Esperienza e qualità per il reparto avanzato del Cholo, che potrà contare sull’ex Blackburn come sostituto del titolarissimo Diego Costa. Termina dopo appena un anno dunque l’avventura rossonera, dove non ha mai pienamente convinto: fortemente voluto da Vincenzo Montella, il croato non ha trovato molto spazio con l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina. L’acquisto di Gonzalo Higuain ha certificato la necessità di trovare una nuova squadra per rilanciarsi.

IL COMUNICATO DEL MILAN

La società desidera ringraziare il giocatore per la professionalità sempre dimostrata nell'indossare la maglia del Milan augurandogli le migliori soddisfazione sportive per il prosieguo della sua carriera", questo il comunicato diramato dal Milan sul suo sito ufficiale. Un affare da 15 milioni di euro, leggera minusvalenza per le casse del Diavolo: appena un anno fa il croato è stato acquistato dalla Fiorentina per 25 milioni di euro. Non è stato reso noto l'ingaggio di Kalinic con i Colchoneros, che dovrebbe attestarsi sulle stesse cifre guadagnate al Milan. Prima esperienza in Liga, dunque, per il croato: dopo l'Ucraina, l'Inghilterra e l'Italia, lo attende la Liga spagnola.

© Riproduzione Riservata.