Napoli, Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo/ Ultime notizie infortunio, De Nicola: "trovato molto bene"

Napoli, Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo: buone notizie per Carlo Ancelotti. Il medico sociale sull'algerino: "L'ho trovato molto bene dopo l'infortunio"

Faouzi Ghoulam (LaPresse)

Napoli, Faouzi Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo: buone notizie per mister Carlo Ancelotti. Manca poco più di una settimana al termine del mercato, ma l’attenzione in casa partenopea va anche alle condizioni dell’esterno mancino, alle prese con un lungo infortunio. Il medico sociale Alfonso De Nicola, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha sottolineato. “Ho sentito il dottor Mariani che l’ha visitato: l’ha trovato molto bene, mi ha detto che tutto procede molto bene e che può intensificare il suo programma di recupero”. Continua il medico azzurro: “Se noi vogliamo, possiamo fare un nuovo controllo il prossimo mese, dando anche l’ok a mister Ancelotti per il suo utilizzo”. Servirà naturalmente tempo per trovare la condizione atletica migliore, ma “su quello possiamo recuperare tempo”. Ed ecco la notizia più attesa: “Serviranno sei settimane per tornare a lavorare col gruppo, se ci sarà un grande lavoro di preparazione atletica sarà anche convocabile”.

INFORTUNIO GHOULAM: LE ULTIME

Cardine del Napoli di Maurizio Sarri, Faouzi Ghoulam nell’ultima stagione ha dovuto fare i conti con due problemi fisici non di poco conto. L’1 novembre 2018, nel corso della sfida di Champions League contro il Manchester City, il terzino sinistro ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Una brutta tegola per i partenopei, con l’ex Saint-Etienne che ha lavorato duramente per tornare a disposizione il prima possibile. A inizio febbraio però ecco la ricaduta: nel corso di una sessione di allenamento, ha riportato una frattura trasversale della rotula dello stesso ginocchio, operato in precedenza. Negli ultimi mesi Ghoulam non si è risparmiato e ha lavorato per essere presente già a inizio stagione: ora arriva la dritta del medico sociale, con Carlo Ancelotti che potrebbe fare affidamento al Nazionale algerino già a partire da metà settembre.

