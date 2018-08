Piero Codia e Margherita Panziera/ Chi sono i due italiani d'oro: trionfi clamorosi agli Europei di nuoto

09 agosto 2018 Silvana Palazzo

Margherita Panziera

Ha i contorni dell'impresa la medaglia d'oro di Piero Codia, che era entrato nella finale dei 100 farfalla agli Europei di Glasgow con l'ottavo tempo. Si è imposto in 50''64 e ha fatto segnare nuovo record italiano e dei campionati. In questa stagione l'allievo di Gianluca Caspani aveva già vinto i Giochi del Mediterraneo e aveva già ottenuto una medaglia d'argento a questi Europei, ma questo oro è la consacrazione definitiva per il nuotatore azzurro. «Non ci credo ancora», il commento a caldo del 28enne triestino, tesserato per CC Aniene e allenato a Roma da Alessandro D'Alessandro. «Ho fatto una gara incredibile e un tempo che mai avrei pensato di nuotare. Volevo riscattarmi, ma non ci credevo, a differenza della mia famiglia... Sono felicissimo!», ha aggiunto Codia. Una vittoria a sorpresa anche perché gli ultimi anni non sono stati comunque facili per l'azzurro che però per migliorare ha cominciato a credere di più in se stesso. «In questi ultimi due anni sto iniziano a credere di più nelle mie potenzialità».

Altrettanto spettacolare è stata la medaglia d'oro di Margherita Panziera nei 200 dorso. Dall'inizio alla fine la nuotatrice italiana ha condotto la gara, toccando poi in 2'06''18. Questo il tempo con cui ha polverizzato il record italiano che già le apparteneva. «Aspettavo questa gara da mesi, è stato bellissimo. Sapevo di poter far bene. Avere delle avversarie competitive mi ha spinto», ha dichiarato a caldo Panziera. Poi ha parlato della sua crescita: «Gestire l'emozione non è stato il mio forte, ma ho imparato a stare più calma. La testa fa tutto. Sono migliorata tantissimo rispetto a Budapest». La ragazza di Montebelluna, che si era confermata su livelli molto alti nel corso delle semifinali dei 200 dorso donne, ha mostrato grande personalità e sicurezza. Serviva una prova di maturità da parte della detentrice del titolo italiano e del primato nazionale, stabilito qualche settimana fa al Trofeo Settecolli 2018, e c'è stata. La ragazza che fino a qualche anno fa si sentiva quasi un pesce fuor d'acqua in contesti internazionali sembra aver fatto il salto di qualità.

