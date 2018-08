Probabili formazioni/ Hapoel Haifa Atalanta: quote e le ultime novità live (Europa league)

Probabili formazioni Hapoel Haifa Atalanta: quote e le ultime novità live sugli schieramenti in campo questa sera per il terzo turno dell'Europa league 2018-2019.

09 agosto 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Hapoel Haifa Atalanta (LaPresse)

Si accenderà alle ore 18.00 la sfida tra Hapoel Haifa e Atalanta, l’atteso match di andata per il terzo turno preliminare dell’Europa league, che vede la Dea ospite al Sammy Ofer Stadium di Haifa. Nuovo banco di prova quindi per i bergamaschi di Gasperini che dopo aver sofferto nella prima parte del turno precedente con il Sarajevo, ha poi realizzato una bellissima goleada al ritorno conquistando quindi il pass per la partita di questa sera. Ora però ci attendiamo una prova diversa da parte dei nerazzurri, più matura, sia nel match di andata che al ritorno: la squadra israeliana è più che alla portata del’Atalanta, attesa protagonista non solo ai prossimi play off ma anche alla fase a gironi dell’Europa League, che avrà luogo solo a settembre. Diamo quindi a vedere come i due tecnici hanno preparato la sfida, considerando le loro mosse per le probabili formazioni di Hapoel Haifa-Atalanta.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur in territorio avverso è ovviamente la Dea la favorita del pronostico questa sera. Considerando le quote date dalla snai, ecco infatti che nell’1x2 la vittoria dell’Atalanta è stata data a 1.38, contro il più alto 7.75 fissato per il successo dell’Hapoel Haifa. Il pari ha invece meritato la quota di 4.50.

PROBABILI FORMAZIONI HAPOEL HAIFA ATALANTA

LE MOSSE DI KLINGER

Contro una formazione come è l'Atalanta di certo il tecnico dell'Hapoel Haifa, di fronte poi al pubblico di casa non può correre rischi. Sarà quindi formazione ufficiale per la squadra israeliana, di certo non la favorita alla vigilia. Il modulo di partenza della probabile formazione potrebbe quindi essere il 4-3-3, anche se non è irreale una trasformazione in 4-2-1-3 al bisogno. In ogni caso tra i pali vedremo Setkus, con davanti a sè il solito quartetto composto da Tamas e Kapiloto al centro mentre toccherà a Dilmoni e Malul agire sulle fasce più esterne del reparto. La cabina di regia dell’Hapoel Haifa vedrà dal primo minuto Sjosted, con Arael e Plakushenko attesi come mezzali. Qualche ballottaggio aperto in attacco, data la ricchezza di rosa: per ora i titolari saranno Vermouth e Ginsari con Papazoglou prima punta.

LE SCELTE DI GASPERINI

Anche per le probabili formazioni della Dea dovremmo attenderci parecchi nomi titolari, anche se in vista della prossima stagione della Serie A non è impossibile che Gasperini ci riservi qualche sorpresa. Dovrebbe comunque essere il 3-4-2-1 il modulo di riferimento per l’Atalanta, che tra i pali si affiderà ancora una volta a Berisha: per la difesa nessuna novità con i soliti titolari Masiello, Palomino e Toloi. Qualche movimento in più atteso invece in mediana, dove però le maglie dei titolari dovrebbero andare sulle spalle di Hateboer e Gosens sull’esterno e De Roon e Freuler al centro. Per l’attacco Gasperini potrebbe dare di nuovo fiducia a Musa Barrow prima punta: di certo non mancheranno Iliic e Gomez, benché la panchina nerazzurra non sia sguarnita.

IL TABELLINO

HAPOEL HAIFA (4-3-3): Setkus; Malul, Tamas, Kapiloto, Dilmoni; Arael, Sjöstedt, Plakushenko, Vermuoth, Papazoglou, Ginsari. All Klinger

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Barrow. All. Gasperini.

