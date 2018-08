Risultati Europa League/ Diretta gol live score delle partite di andata (terzo turno preliminare)

Risultati Europa league: diretta gol live score delle partite in programma oggi 9 agosto e valide come andata del terzo turno preliminare. Oggi in campo anche l'Atalanta.

09 agosto 2018 Michela Colombo

Risultati Europa League (LaPresse)

L’Europa League torna protagonista e lo fa oggi giovedì 9 agosto 2018: si tornare in campo quindi per le disputare le partite di andata del terzo turno preliminare, l’ultimo in attesa dei tanti sospirati play off e soprattutto della fase a gironi. Le big di Europa quindi non dovranno ancora attendere molto per conoscere quali potrebbero essere i prossimi avversari in questa bella edizione della seconda coppa per club sul continente: ecco quindi che occorre tenere ben occhio già che succederà oggi in campo nella sfida di andata. Sotto i riflettori poi sera dubbio ci sarà anche l’Atalanta di Gasperini: la Dea oggi se la vedrà con l’Haifa e ci attendiamo una prova meno sofferta dell’ultimo turno preliminare vissuto contro il Sarajevo (almeno il match di andata). Come al solito, un successo pesante oggi potrebbe già consegnare ai club il pass per il prossimo turno, l’ultimo della fase preliminare dell’Europa League a eliminazione diretta. Di certo le goleada non saranno poche, se consideriamo i precedenti che caratterizzano questa fase. Prima però di vedere che cosa ci offre il programma ufficiale delle partite per il terzo turno di andata della Europa league ricordiamo che il primo fischio d’inizio oggi si udirà alle ore 16.00, mentre l’ultimo non è atteso prima delle ore 21.45.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Come detto prima si inzierà oggi già alle ore 16.00 con una sola sfida per il terzo turno preliminare della Europa League 2018-2019: a scendere in campo saranno quindi Ufa e Nledercorn, ma a seguire saranno ben 3 le sfide attese per le ore 18.00 e quindi Alashkert-CFR Club, Haifa-Atalanta e Spartaks-Suduva. La Dea quindi sarà tra le prime ad essere protagoniste in questa giornata dedicata alle sfide di andata: ricordiamo poi che in tutto oggi si disputeranno 35 incontri, perciò i bergamaschi non saranno i soli su cui si accenderanno i riflettori. Ecco che infatti già alle ore 19.00 saranno ben 10 le sfide che avranno inizio tra cui il match tra Hapoel Beer Sheva e l’Apoel: alle ore 19.20 sarà la volta di Jagiellonia-Gent, mentre alle ore 19.45 avranno inizio Cska Sofia-Copenaghen e Nordsjaelland-Partizan. Altro maxi gruppo di partite per l’andata del terzo turno preliminare poi è atteso per le ore 20.00: qui infatti avranno inizio ben 6 incontri tra cui anche Vitesse-Basilea. Per quando riguarda la tarda serata segnaliamo che alle ore 20.30 inizierà Zorya-Braga, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di 9 incontri dove spicca il match Rangers-Maribor. Per il gran finale del turno segnaliamo poi alle ore 21.00 la sfida Legia-Dudelange, la partita Slovan Bratislava-Rapid Vienna per le ore 21.05 e l’incontro tra Siviglia e Zalgiris, questo però previsto per le ore 21.45.

RISULTATI EUROPA LEAGUE 2018

Ore 16:00 Ufa - Niedercorn

Ore 18:00 Alashkert - CFR Cluj

Ore 18:00 H. Haifa - Atalanta

Ore 18:00 Spartaks - Suduva

Ore 18:30 RB Lipsia - U Craiova 1948 CS

Ore 19:00 Apollon - Brest

Ore 19:00 Din. Minsk - Zenit Petersburg

Ore 19:00 H. Beer Sheva - APOEL

Ore 19:00 Ludogorets - Zrinjski

Ore 19:00 Mariupol - Bordeaux

Ore 19:00 S. Tiraspol - Valur

Ore 19:00 Sigma Olomouc - K. Almaty

Ore 19:00 Sturm Graz - AEK Larnaca

Ore 19:00 Torpedo Kutaisi - Kukesi

Ore 19:00 Trencin - Feyenoord

Ore 19:20 Jagiellonia - Gent

Ore 19:45 CSKA Sofia - FC Copenhagen

Ore 19:45 Nordsjaelland - Partizan

Ore 20:00 Basaksehir - Burnley

Ore 20:00 Besiktas) - LASK Linz

Ore 20:00 Genk - Lech

Ore 20:00 O. Ljubljana - HJK

Ore 20:00 Olympiakos - Luzern

Ore 20:00 Vitesse - Basilea

Ore 20:30 Zorya - Braga

Ore 20:45 Cork City - Rosenborg

Ore 20:45 Hajduk Split - FCSB

Ore 20:45 Hibernian - Molde

Ore 20:45 Rangers - Maribor

Ore 20:45 Sarpsborg 08 - Rijeka

Ore 20:45 Sp. Subotica - Brondby

Ore 20:45 TNS - Midtjylland

Ore 21:00 Legia - Dudelange

Ore 21:05 Slovan Bratislava - Rapid Vienna

Ore 21:45 Siviglia - Zalgiris

