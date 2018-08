Simone Ruffini, chi è il fidanzato di Margherita Panziera / "Un atleta serissimo. Un esempio per me"

Simone Ruffini, chi è il fidanzato di Margherita Panziera? Il nuotatore di fondo specializzato nella distanza dei 5 km sta con la campionessa azzurra

09 agosto 2018 Anna Montesano

Simone Ruffini

Gli Europei di nuoto che si stanno tenendo a Glasgow si sono tinti di azzurro. Margherita Panziera ha vinto la medaglia d'oro nei 200 dorso con il tempo di 2.06.18, nuovo record italiano e dei campionati. Non si fa che parlare di lei, adesso, e i più curiosi vogliono saperne di più sulla vita priva di questo astro nascente del nuoto. Non tutti sanno che la Panziera ha un fidanzato famoso proprio nel suo stesso campo, il nuoto. Lui si chiama Simone Ruffini, ha 28 anni (29 a dicembre) ed è un nuotatore di fondo specializzato nella distanza dei 5 km sia in linea che a cronometro. La sua carriera in nazionale ha avuto il via nel 2007 con la partecipazione agli Europei giovanili di Milano, ma i primi titoli sono arrivati nel 2010 ai Campionati europei di Budapest.

LE PAROLE DI MAERGHERITA SUL FIDANZATO SIMONE

Prima della storia con Margherita Panziera, Simone Riffini è stato fidanzato con la nuotatrice Aurora Ponselé. Il 1 agosto 2015, dopo aver vinto la medaglia d'oro nei 25 km nel nuoto di fondo, Ruffini ha fatto una proposta di nozze alla Aurora Ponselè, gesto che ha lasciato la giovane fondista e che ha fatto il giro del web. Tuttavia, un anno dopo,lo stesso Simone ha annunciato di aver rotto il fidanzamento con Aurora. In un'intervista di qualche tempo fa, la Panziera, parlando di Ruffini, ha dichiarato: «Simone vive come me in foresteria all’Aquaniene, a Roma. Quando ho bisogno di un sostegno, c’è sempre. Mi ha aiutata nel percorso di crescita a livello di atleta. Ha vinto l’oro mondiale della 25 km nel 2015, quest’anno la Coppa del Mondo. Un atleta serissimo. Un esempio per me».

