Diretta / Lazio Apollon (risultato live 1-0) streaming video e tv: Facundo Pereyra sfiora il pari

20 settembre 2018

Diretta Lazio Apollon, Europa League girone H (Foto LaPresse)

DIRETTA LAZIO APOLLON (1-0): FACUNDO PEREYRA SFIORA IL PARI

Ha iniziato con un piglio più deciso il secondo tempo allo stadio Olimpico l’Apollon Limassol, ma la Lazio controlla sempre bene, anche grazie ad un paio di ottimi anticipi di Bastos, bravo ad uscire dalla linea difensiva. Nell’intervallo, doppio cambio per il tecnico Avgousti con Carayol e Markovic che prendono il posto il Maglica e Kyriakou. Al 4’ arriva la prima conclusione un po’ insidiosa dei ciprioti, ma Facundo Pereyra da posizione interessante non centra lo specchio della porta. Al 6’ gol annullato a Caicedo, il pallonetto dell’ecuadoregno arriva dopo una partenza da posizione di fuorigioco. Al 13’ è invece Milan Badelj il primo ammonito tra le fila laziali, giallo forse ingiusto per un fallo di mano conseguente a una carambola sulla coscia del croato. Al 16’ della ripresa, Simone Inzaghi si gioca un doppio cambio, con Immobile e Lucas Leiva che prendono il posto rispettivamente di Luis Alberto e di Badelj. Al 22’ della ripresa è però l’Apollon Limassol ad andare molto vicino al pareggio: punizione pennellata in area da Joao Pedro, e Facundo Pereyra di testa manda il pallone fuori di un centimetro. Al 23’ del secondo tempo, Lazio sempre avanti 1-0 sull’Apollon Limassol. (agg. di Fabio Belli)

LA LAZIO CONTROLLA

Al 35’ una conclusione di Milinkovic-Savic impegna Bruno Vale. La Lazio non rinuncia ad attaccare, ma in un paio di occasioni rischia di farsi trovare scoperta sul contropiede dell’Apollon Limassol. Nei minuti finali del primo tempo, dopo aver condotto a lungo il gioco, la Lazio si trova però a subire un po’ la reazione dei ciprioti. Non ne scaturiscono però conclusioni in grado di impensierire Proto, e nel finale di tempo la Lazio riprende con tranquillità il controllo della partita, chiudendo in vantaggio la prima frazione di gioco grazie alla rete siglata da Luis Alberto. (agg. di Fabio Belli)

BIANCOCELESTI SEMPRE ALL'ATTACCO

La Lazio non rinuncia ad attaccare ed una girata di Caicedo al 16’ per poco non vale il quasi immediato raddoppio. Al 20’ arriva il primo cartellino giallo della partita, viene sanzionato Hector Yuste nell’Apollon Limassol. Al 24’ rapido scambio al limite dell’area tra Milinkovic-Savic e Caicedo, ma il tiro del centravanti sudamericano finisce alle stelle. Al 28’ punizione ben calciata in mezzo all’area da Luis Alberto, Bastos irrompe di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Sarebbe stato sicuramente gol, alla mezz’ora il risultato tra Lazio e Apollon Limassol resta sempre sull’1-0 per i biancocelesti. (agg. di Fabio Belli)

CAICEDO SMARCA, LUIS ALBERTO SEGNA!

Passano appena 11 secondi e la Lazio ha subito la prima occasione da gol, con una grande parata del portiere Bruno Vale su una conclusione di Murgia. Nei primi 10’ del primo tempo la Lazio sfrutta molto le fasce con Durmisi a sinistra e Basta a destra che riescono ad affondare con buona continuità, senza trovare però collaborazione a centro area sui loro cross. Al 14’ del primo tempo la Lazio passa con una splendida azione: percussione centrale di Luis Alberto che scarica su Caicedo, splendido colpo di tacco dell’ecuadoregno che smarca completamente solo a centro area lo spagnolo, che non lascia scampo a Bruno Vale. Al quarto d’ora del primo tempo, Lazio in vantaggio 1-0 sull’Apollon Limassol. (agg. di Fabio Belli)

FORMAZIONI UFFICIALI!

Tra pochi minuti prende il via Lazio Apollon: prima di leggere le formazioni ufficiali, spendiamo qualche parola sui due allenatori. Simone Inzaghi, eccellente negli ultimi due campionati, quest’anno sta avendo qualche difficoltà in più, dovuta d’altronde anche al calendario che subito messo la Lazio di fronte a Napoli e Juventus. Le successive vittorie contro Frosinone ed Empoli, pur non esaltanti dal punto di vista del gioco, hanno rimesso la Lazio in carreggiata: ora sarebbe bene partire forte anche in Europa. Il suo collega è Sofronis Avgousti, di un anno più giovane rispetto ad Inzaghi: dopo avere chiuso la carriera da giocatore nell’Apollon, ha fatto per tre anni il vice allenatore e dal dicembre 2016 è il primo; una carriera che ha delle similitudini con Inzaghi, anche se Simone è un ex attaccante mentre Avgousti faceva il portiere… Adesso però è giunto il momento di scoprire davvero le formazioni ufficiali scelte per Lazio Apollon, poi parola al campo! LAZIO (3-5-2): 24 Proto; 15 Bastos, 33 Acerbi, 22 M. Caceres; 8 Basta, 96 Murgia, 25 Badelj, 21 S. Milinkovic-Savic, 14 Durmisi; 20 Caicedo, 10 Luis Alberto. Allenatore: Simone Inzaghi APOLLON (4-2-3-1): 83 Vale; 17 Joao Pedro, 44 Yuste, 22 Roberge, 88 Vasiliou; 5 Sachetti, 25 Kyriakou; 30 Schembri, 14 F. Pereyra, 26 Papoulis; 99 Maglica. Allenatore: Sofronis Avgousti (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio Apollon sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare: nello specifico dovrete andare su Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252, potendo anche acquistare il singolo evento utilizzando il relativo codice. In assenza di un televisore, come sempre potrete collegare fino ad un massimo di due dispositivi (PC, tablet o smartphone) ai dati del vostro abbonamento attivando il servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

LE STATISTICHE

Parlare di statistiche in Lazio Apollon può apparire quantomeno “strano”, nel senso che siamo alla prima giornata di Europa League e naturalmente le due squadre non hanno ancora accumulato numeri in questa competizione; tuttavia possiamo dire che i biancocelesti hanno iniziato la loro stagione con il freno a mano tirato, e hanno raccolto due vittorie e altrettante sconfitte in Serie A. Il calendario ha certamente fatto la sua parte: i due ko sono arrivati contro Napoli e Juventus ma la squadra di Simone Inzaghi ci ha messo del suo, non riuscendo a sviluppare quelle trame offensive che l’anno scorso l’avevano resa una delle formazioni più prolifiche del nostro calcio. Invece, nei primi 360 minuti la Lazio ha segnato appena tre gol, vincendo 1-0 contro Frosinone ed Empoli che non sono certamente delle corazzate; i gol subiti sono 4, ma il dato positivo riguarda il fatto che la difesa biancoceleste non abbia subito gol nelle ultime due partite. Dunque equilibrio ancora da trovare per la squadra di Inzaghi, che se dovesse accendere la miccia offensivamente parlando tornerebbe a rappresentare un pericolo per tutti, innanzitutto per l’Apollon che affronta tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

I BOMBER

Diamo adesso uno sguardo ai bomber che potrebbero decidere Lazio Apollon. Per i biancocelesti il riferimento è ovviamente a Ciro Immobile, che a dire il vero dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio inizialmente a Caicedo, come spesso succedeva anche l’anno scorso in Europa League. Questo comunque non impedì ad Immobile di segnare ben 8 gol in 9 presenze europee, delle quali diverse partendo dalla panchina, nel contesto di una stagione memorabile nella quale Ciro segnò la bellezza di 41 gol in partite ufficiali. La partenza in questo campionato è stata invece un po’ più lenta, chissà se l’aria di Europa League potrà sbloccare il capocannoniere della scorsa Serie A. Per l’Apollon Limassol possiamo invece citare il croato Anton Maglica, che dovrebbe rivestire il ruolo di prima punta stasera all’Olimpico. I numeri di Maglia nella prima parte di stagione a dire il vero non sono granché, solamente un gol nei playoff che però ha contribuito in modo decisivo alla qualificazione dell’Apollon ai danni del più quotato Basilea. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L'ARBITRO

Lazio Apollon sarà diretta dall’arbitro Aliyar Aghayev: vi avevamo già segnalato il nome del direttore di gara azero, ma adesso è giunto il momento di scoprire l’esatta composizione della squadra arbitrale per la partita di Europa League allo stadio Olimpico. I due guardalinee saranno Zeynal Zeynalov e Rza Mammadov; come quarto uomo agirà Mubariz Hashimov: infine i due arbitri addizionali saranno Rahim Hasanov e Orkhan Mammadov, naturalmente tutti azeri come il primo arbitro. A proposito di Aghayev bisogna innanzitutto sottolineare la sua giovanissima età, essendo nato a Baku il 17 ottobre 1987; a livello nazionale si è però imposto giovanissimo e di conseguenza è internazionale fin dal 2013 e in questa stagione ha già “assaggiato” sia la Champions League sia l’Europa League, sia pure nei turni estivi di qualificazione. Due partite arbitrate, una per parte, con un bilancio complessivo di quattro ammonizioni ma anche due espulsioni (entrambe per somma di ammonizioni) e altrettanti calci di rigore assegnati da Aghayev. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Lazio Apollon, diretta dall’arbitro azero Aliyar Aghayev, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 20 settembre: l’esordio dei biancocelesti nell’Europa League 2018-2019 avviene allo stadio Olimpico contro una squadra che, almeno sulla carta, è inferiore e che lo scorso anno aveva incrociato la Dea. Una Lazio che, scottata da come si è conclusa l’ultima stagione, va a caccia di riscatto: l’Europa League è una competizione che i biancocelesti possono vincere, dunque non deve spaventare questa fase a gironi dove, pure, l’Olympique Marsiglia potrebbe essere un avversario tosto per il primo posto. L’Apollon già un anno fa aveva mostrato buone cose, e sa di poter quantomeno infastidire le big; ci proverà dunque, ma in questa partita non può partire con i favori del pronostico e dunque dovrà anche avere un po’ di eventuale fortuna per portare a casa un risultato positivo.

RISULTATI E PRECEDENTI

Avvio di stagione altalenante per la Lazio, battuta nelle prime due giornate di campionato e poi capace di rialzarsi; a preoccupare Simone Inzaghi è la fase offensiva, perchè la squadra ha segnato appena tre gol e appare decisamente più in difficoltà rispetto allo scorso anno, quando andava a rete con numeri impressionanti. Tre partite sono ancora decisamente poche per dare un giudizio completo; di sicuro i biancocelesti devono mentalmente archiviare il disastro della scorsa primavera, quando hanno subito dal Salisburgo una rimonta incredibile che li ha eliminati dall’Europa League (ai quarti) e hanno perso, ancora facendosi rimontare, in casa contro l’Inter abbandonando i sogni di Champions League. L’Apollon ha saltato le prime due partite di campionato, ha esordito solo sabato con un netto 5-1 sul Pafos ma è impegnato da metà luglio, avendo disputato tutti i turni preliminari di Europa League. Un successo completo: cinque vittorie e tre sconfitte, quel che conta è che le insidie sono state superate e spicca, naturalmente, la qualificazione ai danni del Basilea nei playoff, che ha spinto per il secondo anno consecutivo la squadra cipriota nel girone di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO APOLLON

Problemi in difesa per la Lazio, che deve rinunciare anche a Radu dopo aver perso Luiz Felipe: Caceres e Bastos si contendono il posto al fianco di Wallace e Radu, almeno questa sembra essere l’ipotesi di partenza in casa biancoceleste. Per il resto Simone Inzaghi farà giusto e naturale turnover: in porta esordio per Proto, sulle corsie laterali spazio a Basta e Durmisi mentre al centro si rivedono Badelj, in cabina di regia, e Murgia che faranno compagnia a Parolo, unico confermato nei piani dell’allenatore. Riposo anche per Immobile e Milinkovic-Savic: la prima punta sarà Caicedo, a supporto giocherà invece Luis Alberto per la squalifica di Joaquin Correa. Formazione audace quella dell’Apollon: Sofronis Avgousti punta su un tridente offensivo con Sardinero o Maglica davanti, Schembri e Papoulis sugli esterni e anche un giocatore che si muove alle loro spalle (Facundo Pereyra), di fatto sono appena due i centrocampisti, con Sachetti e Kyriakou che dovranno fare tanto lavoro sporco e di coordinamento dei reparti. In difesa, davanti al portiere Vale, capitan Vasiliou agisce dalla sinistra con Joao Pedro a destra, i due centrali dovrebbero essere Yuste e Roberge.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente la Lazio parte nettamente favorita per questa partita: il segno 1 per la sua vittoria, secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, ha un valore di 1,25 volte la puntata ed è già piuttosto distante rispetto al segno X da giocare per l’eventualità del pareggio, la cui quota è di 6,25. Con il segno 2 scommettereste su un successo esterno dell’Apollon: se all’Olimpico i ciprioti dovessero fare il colpo pieno, il vostro guadagno sulla sfida di Europa League sarebbe pari a 11,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

