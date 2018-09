Diretta/ Roma Lazio (risultato live 0-0) streaming video e tv: Strakosha salva su Dzeko e Pastore

Diretta Roma Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il derby della capitale si gioca all'Olimpico per la settima giornata della Serie A

29 settembre 2018 - agg. 29 settembre 2018, 15.33 Claudio Franceschini

Diretta Roma Lazio, Serie A 7^ giornata (Foto LaPresse)

DIRETTA ROMA LAZIO (RISULTATO LIVE 0-0): STRAKOSHA SALVA SU DZEKO E PASTORE

El Shaarawy cerca Pastore in profondità, Acerbi chiude di testa. Bel movimento di Immobile sul servizio di Lulic, Manolas prende posizione e chiude. Meglio la Lazio fino ad ora con la Roma che fatica ad impostare. Servizio di Dzeko per Kolarov troppo corto, azione sfumata. Prima occasione del match sui piedi di Marusic, batti e ribatti con il tiro deviato in angolo. Caceres pensa al tiro da lontanissimo, palla che non inquadra lo specchio della porta. Pasticcio del guardalinee che chiama fuorigioco su fallo laterale per la rabbia della Lazio. Incredibile doppia occasione per Luis Alberto e Dzeko, il primo calcia in ritardo mentre il secondo trova la grande risposta di Strakosha. Pastore cerca la porta e trova la grande risposta di Strakosha. Immobile cerca la porta sul servizio di Milinkovic Savic, Olsen mette in angolo. Salvataggio miracoloso di Luiz Felipe su Florenzi solo in area! Colpo di testa di Nzonzi con De Rossi che non trova il tocco vincente di un nulla. (agg. Umberto Tessier)

ROMA LAZIO, DIRETTA LIVE

INIZIO PRUDENTE PER ENTRAMBE LE COMPAGINI

Inizia il derby tra Roma e Lazio, solita grande atmosfera allo stadio Olimpico. La Lazio batte il calcio d'inizio. Punizione a centrocampo per la Lazio dopo un fallo di mano di Dzeko. Punizione battuta centrale con deviazione, angolo per la Lazio. Immobile prova la conclusione al volo, altro angolo per i bianconcelesti. Milinkovic Savic commette fallo su Olsen. El Shaarawy si incunea in area di rigore, grande chiusura di Luiz Felipe in angolo. Dzeko manca il controllo della palla dopo un bel servizio di El Shaarawy. Altro errore di Dzeko, inizio non molto positivo per il bosniaco. Molto prudenti le due compagini in questo inizio di gara dove ci sono tanti errori in impostazione. La Roma gioca palla dietro con la Lazio che chiude tutte le linee di passaggio ai biancocelesti. (agg. Umberto Tessier)

FORMAZIONI UFFICIALI

Manca pochissimo al fischio d’inizio della partita della Serie A tra Roma e Lazio e già le formazioni ufficiali di questo Derby della Capitale stanno per scendere in campo: prima però mettiamo sotto i riflettori altri due protagonisti della sfida, ovvero i due allenatori. Da una parte ecco Eusebio Di Francesco, la cui permanenza sulla panchina della Roma potrebbe essere collegata all’esito di questo derby: il successo rimediato pochi giorni con il Frosinone infatti non ha messo al sicuro il tecnico, di casa a Trigoria fin dagli inizi della sua carriera, visto l’avvio ben deludente di questa stagione. Dando un occhio ai numeri va però detto che con Di Francesco in panca la compagine giallorossa ha osservato una media punti di 1.81 in 58 match. Numeri importanti anche quelli segnati da Inzaghi da quando siede sulla panchina della Lazio: dopo una gavetta con le giovanili, il tecnico ex punta di diamante della squadra come giocatore, ha infatti fissato a 1.90 la media punti ottenuti in ben 109 presenze sulla panchina. Sarà quindi un duello tra allenatori ben interessante quello a cui assisteremo oggi: Roma-Lazio sta per avere inizio! ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. A disp. Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Coric, Cristante, Zaniolo, Lo. Pellegrini, Under, Kluivert, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco. LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. . A disp. Proto, Bastos, Wallace, Basta, Patric, Murgia, Cataldi, Durmisi, Badelj, Berisha, Correa, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

LE STATISTICHE

In vista del derby tra Roma e Lazio può naturalmente essere molto interessante andare a leggere alcune statistiche delle due squadre capitoline nelle precedenti giornate di Serie A. La formazione giallorossa fino a questo momento è riuscita a mettere a segno undici reti però incassandone nove, denotando quindi dei problemi di natura difensiva. Per quanto concerne il sistema di gioco, la Roma di Eusebio Di Francesco ha una media di possesso palla di circa 29 minuti e mezzo a gara creando complessivamente 353 azioni offensive, che hanno permesso di arrivare al tiro 95 volte delle quali 57 nello specchio della porta. La Lazio di Simone Inzaghi, che è in fase di crescita, ha segnato ad oggi nove reti incassandone sei, mentre per quanto concerne il possesso palla è meno proficuo degli avversari con 26 minuti e mezzo medi a partita, sintomo di maggiori verticalizzazioni; sono 297 le azioni offensive create dalla Lazio, con 71 tiri di cui 35 hanno colpito il bersaglio della porta avversaria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Il derby Roma Lazio ha naturalmente scritto tante pagine di storia del nostro calcio. Il bilancio in partite ufficiali ci parla di 167 confronti con 64 vittorie della Roma, 43 successi per la Lazio e 60 pareggi; giallorossi di conseguenza in vantaggio anche nel numero di gol segnati, 215 contro i 165 della Lazio. Limitandoci invece a considerare le partite di Serie A, ecco che contiamo 148 incontri con 53 vittorie della Roma a fronte di 37 successi della Lazio e 58 pareggi, con 186 reti giallorosse e 142 per i biancocelesti. Nella scorsa stagione la partita d’andata si disputò il 18 novembre 2017 e vide la vittoria per 2-1 della Roma con i gol segnati da Diego Perotti su calcio di rigore e Radja Nainggolan, mentre alla Lazio non bastò la rete di Ciro Immobile, anche quella su calcio di rigore; niente gol invece nella partita di ritorno, un pareggio per 0-0 nella partita giocata domenica 15 aprile 2018. Non bisogna tornare molto indietro comunque per l’ultima vittoria della Lazio, 1-3 in casa Roma il 30 aprile 2017. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L'ARBITRO

La gara tra Roma e Lazio sarà diretta, come abbiamo già detto, dal signor Gianluca Rocchi, che fa parte della sezione arbitrale di Firenze e al quale è stato affidato il sempre delicato derby di Roma. Con lui ci saranno allo stadio Olimpico della capitale gli assistenti Di Liberatore e Tonolini mentre il quarto uomo sarà Maresca. Si occuperà oggi pomeriggio della Var il signor Irrati, il quale sarà affiancato dall’assistente Avar Vivenzi. Tornando al primo arbitro, il signor Gianluca Rocchi in questo primo scorcio della stagione ha già diretto due gare di Serie A: alla terza giornata si è occupato di Sassuolo Genoa, match terminato sul punteggio di 5-3 in favore dei padroni di casa e con sei cartellini gialli estratti, mentre nella sesta giornata il signor Rocchi ha diretto il match tra Cagliari e Sampdoria conclusosi sullo 0 a 0 con quattro cartellini gialli sventolati e un calcio di rigore assegnato, ma non sfruttato dagli ospiti blucerchiati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Roma Lazio sarà diretta dal signor Rocchi: si gioca alle ore 15:00 di sabato 29 settembre per la settima giornata di Serie A 2018-2019, e non ha certo bisogno di presentazioni. E’ il derby della capitale, una partita sentita a prescindere da qualunque situazione di classifica o in qualunque modo le due squadre vi arrivino. Roma Lazio potrebbe anche salvare una stagione presa da sola, perché la supremazia cittadina da queste parti è importante quasi quanto vincere uno scudetto; dunque una sfida che esula da qualunque contesto, e che ancora una volta – è successo praticamente sempre in tempi recenti – viene disputata nel primo pomeriggio, cosa che magari le toglie un po’ di fascino ma non può certo cancellare il contesto sul terreno di gioco. Dal punto di vista della classifica in questo momento sta meglio la Lazio, ma è fine settembre, il campionato è appena iniziato e siamo dunque ai dettagli.

RISULTATI E PRECEDENTI

E’ la partita giusta per risollevare definitivamente le sorti della Roma, che tra poco dovrà anche affrontare l’impegno di Champions League: i giallorossi non si aspettavano queste difficoltà all’inizio della stagione, ma evidentemente le cessioni illustri (Alisson, Nainggolan e Strootman) hanno bisogno di tempo per essere assorbite dal punto di vista tattico. Eusebio Di Francesco ha dimostrato lo scorso anno di essere un validissimo allenatore, ma anche lui deve trovare una quadratura del cerchio non immediata, perché i giocatori che sono arrivati hanno talento ed esperienza ma anche caratteristiche diverse, da cui si spiega anche la fragilità difensiva pur avendo conservato gli stessi elementi nel reparto arretrato. La Lazio ha pagato il calendario proibitivo ma anche sul piano del gioco è partita a rilento, poi ha preso coraggio e, favorita in seguito da incroci non troppo proibitiva, si è riproposta tra le prime della classe. Se la Roma può pensare anche di correre per lo scudetto, al netto della partenza negativa, per i biancocelesti l’obiettivo rimane quello di qualificarsi a una Champions League che lo scorso anno è sfuggita per il rotto della cuffia, a causa dell’ultima sconfitta all’Olimpico.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

Squadre fatte o quasi: da verificare in casa Roma le condizioni di Diego Perotti, che sarà titolare nel tridente qualora dovesse dare risposte accettabili. Con lui ovviamente Dzeko e probabilmente Cengiz Under, che è favorito su El Shaarawy; in mediana non si prescinde da De Rossi ma la mossa a sorpresa potrebbe essere quella di Nzonzi come mezzala, al posto di Cristante e con la conferma di Pastore per aumentare la capacità di interdizione della squadra. Davanti a Robin Olsen giocheranno Fazio e Manolas, sugli esterni ovviamente ci sarà campo per Florenzi a destra e Kolarov a sinistra. Nella Lazio potrebbe recuperare Radu, pronto eventualmente a giocare con Wallace e Acerbi a protezione di Strakosha; la solita Lazio per il resto, con Marusic e Lulic esterni e con Parolo a dare una mano in mezzo a Lucas Leiva, il battitore libero è Milinkovic-Savic che parte dalla mediana per poi andare ad affiancare Luis Alberto, come sempre adibito a essere il giocatore che porta classe e ultimo passaggio in direzione di Immobile. Difficile vedere la versione con due punte, nel caso fuori l’ex Liverpool e dentro Caicedo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita dello stadio Olimpico, le quote lanciate dall’agenzia di scommesse Snai regalano un grande equilibrio: la Roma resta la favorita per la vittoria nel derby, ma il valore del segno 1 (2,45) e del segno 2 che identifica il successo della Lazio (2,75) sono davvero molto vicine, e dunque segno di una sfida che, come giusto che sia, è difficilmente inquadrabile dal pronostico. Il pareggio è regolato dal segno X e, se le cose dovessero andare in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 3,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

