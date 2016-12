ROMA NEWS/ Spalletti ringrazia la curva: qui vinciamo sempre, anno da grandissimi (23 dicembre 2016)

ROMA NEWS: SPALLETTI RINGRAZIA LA CURVA: QUI VINCIAMO SEMPRE,UN ANNO DA GRANDISSIMI (23 DICEMBRE 2016) – Spalletti chiude il bilancio del 2016 della sua Roma con la bella vittoria per 3 a 1 contro il Chievo tra le mura dell’Olimpico, ormai diventato un vero e proprio fortino per il gruppo giallorosso. Questa prima parte della stagione del campionato infatti l’Olimpico ha portato decisamente bene alla Roma che solo in una occasione è caduta in casa. Per questo motivo il tecnico giallorosso ha ritenuto opportuno a fine gara ringraziare la curva sud con queste parole: “Sono andato a salutare quello spicchio che canta e ci aiuta: è lo zoccolo duro che si sente quando siamo dentro. Qui vinciamo sempre, 6 difficile da spiegare ma l’Olimpico resta casa nostra”. Nel fare un bilancio del 2016 Spalletti ha poi aggiunto per la sua Roma: “Sembrava che dopo la sconfitta di Torino si dovesse buttare via tutto quello che abbiamo fatto. Invece con 84 punti in 37 partite siamo al livello del PSG, del Liverpool, del City e di tantissime squadre. Siamo tra le prime quattro nel 2016, poco sotto la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid. Si deve mirare ai bianconeri perchè fanno delle cose impossibili. E chiaro che se ci dobbiamo rapportare a loro è tutto un fallimento. Mi piacerebbe avvicinarli, se non ce la facciamo non vuol dire che il nostro lavoro non abbia valore”.

ROMA NEWS, PEROTTI: CHIUSO UN ANNO BELLISSIMO, MA IL 2017 DEVE ESSERE MIGLIORE (23 DICEMBRE 2016) - Ieri sera all’Olimpico si è chiuso con la splendida vittoria per 3 a 1 l’anno solare della Roma, che ha affrontato nell’ultimo match prima della pausa natalizia il Chievo. A festeggiare tra gli altri spicca sicuramente Diego Perotti, che ha voluto pubblicare un messaggio sul proprio profilo instagram a tutti i suoi fan: “Finisce un bellissimo anno con una grandissima vittoria! Il 2017 deve essere ancora meglio..! Daje Roma!”. Un bilancio quindi positivo per il calciatore argentino che ha pubblicato una foto mentre fa il segno del cuore con le mani indossando la maglia della Roma. El Monito però mostra già di non accontentarsi di quanto raggiunto personalmente e con la Roma in questo 2016, puntando per il prossimo anno a obbiettivi ben superiori. In casa Roma comune non si può che essere soddisfatti di questa prima parte della stagione di serie A: secondo posto dietro alla Juventus, con 38 punti (a sole 4 lunghezze dalla capolista bianconera), accesso agli ottavi di finale di Europa League (brucia però l’esclusione prematura della stagione di Champions League). Personalmente anche lo stesso Perotti ha di che rallegrarsi: 15 presente in campionato, per un totale di 1006 minuti giocati, con oltre 6 gol messi a segno e 6 assist. (CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI PEROTTI, dal profilo instagram personale)

