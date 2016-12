ROMA NEWS/ Dzeko: voglio vincere qualcosa coi giallorossi, nulla è impossibile (26 dicembre 2016)

ROMA NEWS, DZEKO: VOGLIO VINCERE QUALCOSA PER I GIALLOROSSI,TUTTO E' POSSIBILE - Uno se non “Il” protagonista della Roma di questo fine 2016 è stato senza dubbio Edin Dezko, senza i cui gol la compagine giallorossa di Spalletti on sarebbe andata così lontana sia in campionato che in Europa. Con a fine dell’anno ormai vicina è tempo di bilanci anche per il bomber della Roma, il quale ai microfoni di Sky Sport, facendo un paragone con la scorsa stagione e analizzando quanto fatto fino a oggi ha affermato che: “Cosa non avevo capito del calcio italiano? Tutto, forse. Le difese erano molto compatte, ora penso di averlo capito e spero di continuare così. Il mister mi dà delle indicazioni, mi sprona a fare meglio, mi manca un po' di cattiveria ma sono nato così. Devo concentrarmi in tutte le occasioni che mi si presentano e sfruttarle. Noi giochiamo per i tifosi e quando vediamo il nostro stadio vuoto e poi andiamo allo Juventus Stadium e lo troviamo pieno, per noi è difficile. La Juventus è forte, ma tutto è possibile. Nulla è finito. Roma? Ho sempre creduto di potermi affermare. Cosa chiedo al 2017? I bianconeri sono fortissimi e noi dobbiamo ancora migliorare, ma credo nello scudetto. Nel 2017, dal punto di vista sportivo, quello che vorrei è proprio vincere qualcosa. Dopo una stagione complicata come quella passata sono tornato su ottimi livelli e ho ricominciato a fare le cose che ho sempre fatto nella mia carriera: per questo vorrei continuare così e aiutare la Roma a vincere qualcosa.

ROMA NEWS, ROIG: COI GIALLOROSSI SFIDA DIFFICILE IN EUROPA LEAGUE (26 DICEMBRE 20116) – Sebbene manchino ancora diversi mesi al prossimo incontro di Europa League, che vedrà La Roma di Spalletti fronteggiare il Villarreal, il presidente del club spagnolo Roig, comincia già a prepararsi a grande match dei sedicesimi di finale del prossimo 16 febbraio. Il dirigente spagnolo, come riportato dal portale laroma24.it ha affermato in conferenza stampa nella pausa natalizia: “Le ultime vittorie in campionato contro Atletico e Sporting Gijon sono state importanti e i giocatori e lo staff avranno l'occasione per andare in vacanza con il sorriso e ricaricare le batterie per iniziare il 2017 nel migliore dei modi. Ci attendono sfide difficili contro Real Madrid, Barcellona, Valencia e Roma. L'inizio della seconda metà della stagione sarà molto interessante. Ci sono stati momenti bui in questa stagione: l'eliminazione dai preliminari di Champions, l'esonero di Marcelinho, i tanti infortunati. Ma siamo in Europa League, una competizione prestigiosa, è in campionato siamo in lotta per il quarto posto. Siamo pronti per affrontare un futuro luminoso". La Roma al momento non sembra preoccuparsi troppo dell’Europa League, preferendo concentrarsi sul campionato, per lo meno stando alle dichiarazioni dei giocatori e dello stesso staff: la corsa alla Juventus e il mercato riparate in vista della prossima Coppa d’Africa, che porterà via nomi di peso saranno i principali temi di discussioni di questa sosta natalizia in casa giallorossa.

