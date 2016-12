Calciomercato Roma Live/ News, Defrel e Pellegrini: la Roma fa sul serio! (Ultime notizie oggi 28 dicembre 2016)

CALCIOMERCATO ROMA LIVE NEWS, DEFREL E PELLEGRINI LA ROMA CI CREDE PER DAVVERO (ULTIME NOTIZIE OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Si vivono ore di stress mediatico in casa Roma dopo la beffa di calciomercato rifilata dalla Juventus ai giallorossi sulla trattativa per Thomas Rincon del Genoa. Il centrocampista, che era dato ormai come acquisto certo della Roma, andrà a Torino entro due giorni con la formula del prestito oneroso a 2 milioni più 6 milioni a giugno. Giornali e tv hanno preso a bombardare la Roma e il suo calciomercato. Massara è al suo debutto da ds capo e non è certo uno dei migliori inizi che auspicava per se e per la sua Roma. Immaginiamo che stamattina la prima telefonata di Massara sia stata rivolta al suo mentore Walter Sabatini, per un conforto e perché no, per un consiglio. L'input a Trigoria e di serrare le fila e ripartire subito. Le idee sul tappeto non mancano. Si è diffusa la voce di una trattativa per Torreira della Sampdoria. In realtà non si tratta di una vera e propria trattativa ma di contatti e sondaggi per un calciatore che a nostro avviso avrebbe più senso tatticamente nell'organico della Roma di quanto ne avesse Rincon che era un doppione di Strootman e di Nainggolan. Torreira è un regista, un giocatore capace di far girare palla e di inserirsi in attacco. Vedremo con che formula verrà imbastita una trattativa. Intanto massara ha provato a dare l'assalto a due gioiellini del Sassuolo, l'ex Primavera della Roma Pellegrini e la punta francese Defrel. Quest'ultimo per capirci dovrebbe giocare da vice Salah. E' un calciatore importante, che ha molto mercato e che il ds dei neroverdi, Angelozzi, non vorrebbe far partire a gennaio, vista anche la lunga lista di infortunati del Sassuolo e la classifica per ora abbastanza deficitaria. Però ad aprire un piccolo spiraglio ci ha pensato l'agente dei due calciatori che non ha escluso affatto possibile sorprese in chiave calciomercato per i due giocatori. Defrel a differenza di Salah è molto meno esplosivo però è dotato di un'ottima tecnica individuale e vede molto bene la porta. A Spalletti inoltre, e non è un particolare da poco, piace molto.

