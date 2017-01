Roma/ Calciomercato news, da mal di testa: aspettando Jesé...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: L’ESTERNO. ULTIME NOTIZIE - Un altro giorno è passato, e la Roma ancora non ha trovato l’esterno offensivo richiesto da Luciano Spalletti, che come si è detto ormai alla noia deve far fronte all’assenza di Momo Salah per la Coppa d’Africa. Non che sia facile, per il diesse della Roma Massara, trovare l’uomo giusto in questo calciomercato invernale: se il belga Charly Musonda è stato accantonato, per Sofiane Feghouli il gradimento di Spalletti è rimasto maggiore. Ma il West Ham sta per cedere Dimitri Payet, probabilmente al Marsiglia allenato da Rudi Garcia, e per questo non vorrebbe privarsi di un altro attaccante esterno. Inoltre, il proprietario degli Hammers David Gold ha confermato via Twitter la volontà di trattenere Feghouli, rispondendo al messaggio di un tifoso che richiedeva la permanenza in squadra dell’algerino. Al momento quindi, il nome più caldo rischia di tornare ad essere quello di Jesé Rodriguez, il giocatore del PSG che ha aperto il valzer di calciomercato della Roma. Ai primi dell’anno l’ex Real Madrid sembrava la soluzione ideale per i capitolini, ma la sua volontà di tornare a casa (al Las Palmas) ha fatto sfumare l’operazione. Ad oggi però il PSG non ha ancora trovato l’accordo con gli spagnoli per la cessione di Jesé, che rimane quindi nei radar di calciomercato della Roma. L’impressione è che dal cilindro giallorosso possano anche uscire nuovi candidati.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. – Arrivano nuovi sviluppi in merito all'interesse della Roma nei confronti di Sofiane Feghouli, ala ventisettenne di proprietà del West Ham. L'esterno offensivo francese naturalizzato algerino è stato individuato per sopperire alla partenza momentanea di Mohamed Salah per la Coppa d'Africa e quella per Torino di Juan Manuel Iturbe in questa sessione di calciomercato invernale ma la formula del prestito non sembra affatto gradita dai londinesi. Inoltre, il presidente del club inglese David Gold avrebbe recentemente risposto positivamente su Twitter ad un tifoso che gli chiedeva di trattenere Feghouli non avendo ancora visto il meglio del repertorio a disposizione del calciatore. A questo punto le chances di vedere Feghouli con la maglia della Roma si fanno bassissime ed è probabile che la Roma decida di aspettare il ritorno di Salah viste le difficoltà incontrate nell'arrivare alle alternative quali Charly Musonda Jr. del Chelsea, trattenuto da Conte, Muriel della Sampdoria, rumors smentiti dall'agente, Gregoire Defrel del Sassuolo, blindato dal presidente Squinzi, Sanson del Montpellier, vicino al Marsiglia, o Memphis Depay del Manchester United, seguito dal Lione, tutti nomi probitivi per le volontà dei rispettivi club o per i costi troppo alti delle operazioni.

